Es wird wohl der wichtigste Tag in dieser Handelswoche - der Tag der US-Arbeitsmarktdaten. Die Börsen in den USA haben am Donnerstag nach einem nervösen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Im Verlauf hatten insbesondere die zuletzt arg gebeutelten Technologie-Indizes mehrfach ihre Richtung geändert; letztlich legten sie etwas zu. Anders sieht die Lage bei Broadcom aus, nachdem das Unternehmen frische Zahlen lieferte und Anlegern den Titel abstraften.

