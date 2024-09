TUI will in der Türkei stärker wachsen. Das macht TUI-CEO Sebastian Ebel bei Besuchen in Ankara und Istanbul deutlich. So soll die Präsenz in allen Geschäftsbereichen ausgebaut werden. Man will mit türkischen Hotelpartnern verstärkt kooperieren. Eigene Hotelmarken im Land sollen ausgebaut werden. Derzeit gibt es in der Türkei 33 TUI Hotels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...