Berlin (ots) -Mittwoch Abend erlebte das Berliner Kesselhaus ein spektakuläres Ereignis: Der international gefeierte Drum & Bass DJ Eskei83 präsentierte seine bahnbrechende 360-Grad-Show im Rahmen des NEX STAGE by glo Projekts. Diese einzigartige Performance setzte neue Maßstäbe in der Verschmelzung von Musik, Technologie und multisensorischen Erlebnissen und begeisterte das Publikum auf völlig neue Weise.NEX STAGE by glo - Die Bühne für Verwirklichung kreativer Visionen und talentierte ArtistsNEX STAGE by glo wurde ins Leben gerufen, um Artists die Chance zu geben, ihre kreativen Visionen auf ein neues Level zu heben. glo bietet dabei die Bühne und Support, um innovative Ideen in die Realität umzusetzen. DJ Eskei83 hat sich für sein NEX STAGE by glo Projekt mit der Forschungsgruppe "Multimodal Immersion and Interaction" von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden zusammengetan, um eine völlig neue und spezielle Art von Konzerterlebnis zu schaffen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurde gestern erstmalig präsentiert: Eine fulminante Show, die das Publikum in eine audiovisuelle und berauschende Welt eintauchen ließ. In enger Zusammenarbeit mit den Forschenden Felix Mühlberg und Jimmy Orawetz der HTW Dresden hat Künstler Eskei83 ein immersives Erlebnis erschaffen, das die Grenzen zwischen Künstler und Publikum verschwimmen ließ. Mit einer innovativen Kombination aus Musik, 360-Grad-Projektionen, Duftkomponenten und vibrierenden Bässen ist ein Erlebnis geschaffen worden, das alle Sinne anspricht.Für die Realisierung dieser neuartigen, visionären Show wurden modernste Technologien angewendet, die zuerst im kleinen Rahmen im Labor der HTW Dresden entwickelt wurden, um sie dann auf eine größere Bühne zu projizieren."Ohne unser Publikum sind wir DJs nichts. Deshalb wollte ich die Crowd nah bei mir haben, um die Energie zu spüren und dem Publikum den Blick über meine Schulter beim Auflegen geben. Durch die Videoprojektionen haben wir das Ganze auf die Spitze getrieben und konnten alle auf eine audio-visuelle Reise durch meine Musik schicken", freut sich Eskei83. "glo hat die kreative Zusammenarbeit zwischen mir und den Forschenden der HTW Dresden ermöglicht und die entscheidenden Verbindungen geschaffen, um dieses ambitionierte Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam haben wir etwas geschaffen, das alle Erwartungen übertroffen hat."Ein Blick in die ZukunftMit der gestrigen Show von Eskei83 wurde nicht nur ein außergewöhnliches Event geschaffen, sondern auch neue Möglichkeiten für die Zukunft der Musik- und Eventbranche eröffnet. Das Projekt zeigt, dass die Verbindung von Kunst und Technologie in der Lage ist, völlig neue Erlebniswelten zu erschaffen, die die traditionellen Grenzen von Konzerten und Live-Auftritten sprengen.Über Eskei83Eskei83 ist ein international erfolgreicher DJ und Musikproduzent, bekannt für seine innovativen Sets und die Fähigkeit, verschiedene Musikgenres zu einem einzigartigen Klangteppich zu verweben. Mit zahlreichen Auszeichnungen und weltweiten Auftritten zählt er zu den gefragtesten Künstlern der elektronischen Musikszene.Über gloDer Heater glo steht für innovatives Design, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.Mehr unter: discoverglo.comÜber Brand PierDie Kommunikationsagentur Brand Pier wurde 2008 als Teil von RessourcenReich von Henk Knaupe gemeinsam mit Scholz & Friends gegründet und ist seither ein wichtiges Mitglied der Scholz & Friends Family für die Bereiche PR, Kommunikation und Marketing. Die Agentur ist mit insgesamt über 30 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und Hannover verortet und für Kunden wie z. B. Coca-Cola, VILSA-Brunnen, BAT, Dunkin' Donuts, Meßmer, VOI, Castrol und WOLF-Garten in der DACH-Region tätig. Mit ihrer Schwesteragentur Sales Port, die mit einem Team von Experten für den Vertrieb von Marken und Produkten an allen relevanten Touchpoints vertreten ist und der Dachmarke RessourcenReich, zuständig für z. B. Market Research & Analysis, wird die gesamte Customer Journey für Kunden abgebildet.