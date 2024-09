NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit dem Elektrofahrzeugmarkt in den USA. Nach rasantem Wachstum in den zurückliegenden drei Jahren beginne sich dieser nun abzukühlen, wobei Tesla schon seit 2021 kontinuierlich Marktanteile verliere, während sie Ford und GM ausgebaut hätten. Europäische Hersteller hätten bis 2024 ebenfalls Marktanteile dazu gewonnen, jedoch habe in den ersten acht Monaten dieses Jahres es nur BMW geschafft, Volumina oder Marktanteile zu steigern./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 08:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 08:19 / UTC

DE0005190003