Vier Tage Arbeiten, drei Tage frei: Wer dieses Modell nicht ganzjährig einführen will, könnte es mit einer saisonalen 4-Tage-Woche versuchen. Wie so ein Sommer-Special aussehen kann, zeigen zwei deutsche Startups. "Das Jahr ist ein Marathon, kein Sprint". So überschreibt Fabian Foelsch einen Blogeintrag, in dem er erklärt, warum sein Startup im Sommer auf eine saisonal begrenzte 4-Tage-Woche bei vollem Gehalt setzt. Statt "am Freitag bei 30 Grad ...

