© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Die US-Investmentfirma Stifel und der renommierte Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kritisieren die Vorgehensweise der Fed. Sie sei zu voreilig unterwegs, was den Aktienmärkten nun teuer zu stehen kommen könnte.Stifel zweifelt an der Wirkung von Zinssenkungen an den Aktienmärkten. In einer Mitteilung an Kunden schreibt das Analystenteam, dass die Zinssenkungen der Fed nur ein Ablenkungsmanöver seien. Zudem stellt Stifel die verbreitete Annahme infrage, dass niedrigere Zinsen automatisch zu steigenden Aktienkursen führen. Der Markt rechnet in den kommenden Wochen mit einer Senkung des Leitzinses um mindestens 25 Basispunkte. Nun warnt Stifel vor größeren Problemen am Anleihemarkt, die …