Hamburg (ots) -Überall flattert er jetzt - mal allein, mal zu zweit, in der Stadt und auch auf dem Land: der schöne Admiral. Der Edelfalter mit dem wissenschaftlichen Namen Vanessa atalanta fällt vor allem durch seine raffinierte Färbung auf: mit schwarzen Flügeln, die eine leuchtend orangerote Binde und interessante weiße Tupfer zieren, und einer weißen, umlaufenden Bordüre an den Flügelseiten. Die Schuppen seiner Flügelunterseiten sind schlichter gefärbt. Die braungraue Marmorierung schützt ihn bei zusammengeklappten Flügeln vor Fressfeinen, auch wenn sie manchmal im Sonnenlicht bläulich schimmern. Die zarten Fühler des Falters sind schwarz-weiß gestreift. Ganz klar: Admirale sind bemerkenswert - und jetzt im September und Oktober häufig zu entdecken."Dass wir gerade jetzt so viele Admirale sehen, liegt daran, dass sich im Spätsommer eine neue Generation von Faltern entwickelt hat und es zudem zurzeit reichlich Futter für sie gibt", sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung. Admirale lieben es, den süßen, schon leicht vergorenen Saft aus Fallobst zu saugen. Apfelbäume beispielsweise hängen momentan vielerorts voller Früchte. Auch an Wasserdost-, Fetthennen- und Efeublüten naschen Admirale gern. Diese Pflanzen blühen im September und bis in den Oktober hinein. Daneben steht zudem Aas auf der Schmetterlings-Speisekarte.Admirale sind Wanderfalter, aber während die jungen Falter bis vor wenigen Jahrzehnten im Herbst in den Süden Europas und nach Nordafrika flogen, um dort zu überwintern, bleiben viele Admirale mittlerweile auch den Winter über in Deutschland. "Sowohl Falter als auch Puppen und Raupen überwintern seit einiger Zeit auch bei uns - so nutzt der Klimawandel dem Admiral", sagt Calvi.Lässt sich der schöne Edelfalter Ende Oktober in unseren Gärten und Parks nicht mehr blicken, ist der Herbst unwiderruflich da. Dann sind einige Falter gestorben, andere in dickten Efeuhecken versteckt. Wer den Admiral unterstützen möchte, lässt Brennnesseln in seinem Garten stehen - denn an ihnen hat er seine Eier abgelegt und hier schlüpfen auch die Raupen. "Richten Sie unbedingt eine wilde Ecke mit Brennnesseln, Efeu, Fetthenne und Totholz als Versteckmöglichkeit ein - dann flattern im nächsten Jahr noch mehr faszinierende Admirale bis in den Herbst hinein durch Ihren Garten", rät Calvi.Foto auf AnfragePressekontakt:Jenifer CalviPressereferentin Deutsche Wildtier StiftungTelefon 040-970 78 69 - 14J.Calvi@DeutscheWildtierStiftung.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/5859306