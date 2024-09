Neuer Fahrer fürs Formel-E-Team von DS Automobiles und Penske Autosport: Der deutsche Pilot Maximilian Günther wird in der Saison 2024/2025 an der Seite von Jean-Éric Vergne fahren. Er kommt von Maserati MSG Racing. Mit dem deutsch-französischen Duo will das Team auf den Leistungen der zurückliegenden Saison aufbauen, in der DS Penske den dritten Rang in der Gesamtwertung belegte. Maximilian Günther gehört seit 2018 zu den Leistungsträgern in der ...

