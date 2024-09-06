FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH A WYL1 LU0070176184
AB/FROM ONWARDS 06.09.2024 16:37 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH A WYL1 LU0070176184
AB/FROM ONWARDS 06.09.2024 16:37 CET
© 2024 Xetra Newsboard