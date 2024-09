Berlin (ots/PRNewswire) -Am 6. September (Ortszeit) begann die 100. Internationale Funkausstellung (IFA 2024) in Berlin, Deutschland. Seit ihrer Premiere im Jahr 1924 hat die IFA ein Jahrhundert der Veränderungen in der Unterhaltungselektronikbranche miterlebt und sich zu einem beispielhaften Event der globalen technologischen Innovation entwickelt. Jede Veranstaltung kündigt die unendlichen Möglichkeiten zukünftiger Technologien und Lebensstile an.Als regelmäßiger Aussteller und Branchenführer hatte die deutsche Kultmarke METZ einen dynamischen Auftritt auf der IFA 2024 und zeigte ihre kontinuierlichen Fortschritte im Bereich der Unterhaltungselektronik. METZ präsentierte seine außergewöhnliche Innovationskraft und schrieb damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Hausgeräteindustrie.Am ersten Tag der IFA 2024 besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz den METZ-Stand. Er überzeugte sich von den innovativen Hightech-Produkten von METZ und lobte sie in den höchsten Tönen. Das Produkt, das die Aufmerksamkeit des Bundeskanzlers besonders auf sich zog, war das Flaggschiff von METZ, der Primus OLED 77 - ein Produkt, das Bildqualität, Akustik und Design auf höchstem Niveau vereint. Der Bundeskanzler erkundigte sich, warum der Fernseher "Primus" genannt wurde. "Weil dieser Fernseher einer der besten in Bezug auf Bildqualität, Akustik und Design ist", erklärt Dr. Kotzbauer, Geschäftsführer von METZ. Der Besuch des Bundeskanzlers unterstrich den Einfluss von METZ auf dem High-End-Markt, schürte die Vorfreude auf künftige technologische Entwicklungen und stärkte das Vertrauen von METZ in die Erkundung und Expansion auf dem europäischen Markt. METZ bedankt sich aufrichtig für die Gelegenheit, diesen historischen Moment mit den Medien und den Verbrauchern zu teilen.Angefangen mit der Herstellung von Funkgeräten hat sich METZ zu einem umfassenden Technologieunternehmen entwickelt, das TV-Geräte, IoT-Kameras, Set-Top-Boxen, intelligente Geräte, XR und mehr umfasst. METZ ist weiterhin führend bei den Entwicklungstrends der Branche und steht an der Spitze der technologischen Innovation. Auf der IFA 2024 hinterließen METZ Classic und METZ Blue einen starken Eindruck, darunter die OLED-Serie in Zusammenarbeit mit BMW, die Frame+ TV-Serie mit nahtloser Wandbefestigung, die weltweit meistverkaufte 100-Zoll-TV-Serie, die Gaming-TV-Serie mit dem besten Klang, die weltweit erste KI-Karaoke-Google-TV-Serie, tragbare Fernseher und mehr. Das Unternehmen präsentierte auch Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen sowie Körperpflegeprodukte wie Elektrorasierer, Zahnbürsten, Hochgeschwindigkeitshaartrockner und XR-Produkte. Das vielfältige Produktangebot und die intelligenten interaktiven Erlebnisse waren ein Fest für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Die erfolgreiche Durchführung der IFA 2024 ist nicht nur ein Rückblick und eine Würdigung des vergangenen Jahrhunderts der technologischen Entwicklung, sondern auch ein Ausblick auf zukünftige technologische Innovationen und die digitale Transformation. Als Zeuge und Teilnehmer dieses historischen Moments wird METZ weiterhin mit technologischer Innovation führend sein und den Nutzern kontinuierlich "Deutsche Herstellung" und "Deutsche Qualität" liefern. Unter Beibehaltung des deutschen Handwerksgeistes wird METZ weiterhin mit globalen Partnern zusammenarbeiten, die deutsche Qualität in die Transformation der Elektronikindustrie einbringen und weltweit einflussreiche Produkte und Dienstleistungen schaffen, die mehr "METZ-Weisheit" für eine nachhaltige menschliche Entwicklung beitragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498829/METZ_IFA.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498830/METZ_IFA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498831/METZ_IFA_3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glanzlicht-auf-der-hundertjahrigen-ifa-ausstellung-die-bahnbrechenden-innovationen-der-legendaren-marke-metz-begeistern-den-deutschen-kanzler-302241325.htmlPressekontakt:Sears Shen,shenqinyu@skyworth.comOriginal-Content von: METZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127785/5860065