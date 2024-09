Die Konsumentenschützerder Arbeiterkammer Oberösterreich kontrollierten das Angebot an frischem Obst und Gemüse in den Regalen österreichischer Supermärkte. Das Ergebnis fällt schlecht aus: In jedem Geschäft wurde verdorbene Ware gefunden. 4 mangelhafte Produkte fanden die Tester:innen bei Norma, 3 bei Lidl, je 2 bei Winkler Markt, Uni Markt, Penny Markt, Hofer...

