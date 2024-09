So startet der DAX nach einem starken Abverkauf am Freitag in die neue Handelswoche. Kann sich der Leitindex wieder etwas erholen? Außerdem im Fokus: Die Aktien der Lufthansa, die nach einer positiven Nachricht anziehen können, und die Papiere von Adidas, die nach einer neuen Studie plötzlich unter Druck stehen. Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seiner tiefroten Vorwoche zunächst stabilisiert. Der Leitindex DAX legte am Montag um 0,30 Prozent ...

