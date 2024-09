DJ Heil fordert deutliche Erhöhung des Mindestlohns

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns gefordert. "Die letzte Erhöhung war zu niedrig, das wissen alle und es ist jetzt notwendig, dass wir das auch klar ziehen an dieser Stelle", sagte Heil im ARD-Morgenmagazin. Er habe der Mindestlohnkommission einen Brief geschrieben und darauf hingewiesen, dass laut einer EU-Richtlinie der Mindestlohn mindestens 60 Prozent des mittleren Einkommens entsprechen müsse. Dies wäre in Deutschland zwischen 14 und 15 Euro.

Die Mindestlohnkommission in Deutschland sei unabhängig, aber sie habe sich an rechtliche Vorgaben zu halten, die im deutschen Gesetz seien und auch in der EU-Richtlinie. "Wir müssen dafür sorgen, dass das deutsche Recht dem auch entspricht", sagte Heil.

Der deutsche Mindestlohn liegt aktuell bei 12,41 Euro pro Stunde und soll 2025 auf 12,82 Euro steigen. Die Mindestlohnkommission, die aus Vertretern der Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaften und Wissenschaftlern besteht, muss im ersten Halbjahr 2025 einen Vorschlag über die Höhe des Mindestlohns für 2026 machen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuletzt für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro stark gemacht.

