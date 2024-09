Frankfurt am Main (ots) -- Dienstleistungen rund ums Dienstfahrrad- Nachhaltige und flexible Radmobilität- KfW IPEX-Bank unterstützt die VerkehrswendeDie KfW IPEX-Bank stellt der JobRad Holding SE eine Finanzierung in zweistelliger Millionenhöhe zur Verfügung. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau bietet Dienstleistungen im Bereich Radmobilität an. Kern des Geschäfts ist Angebot und Vertrieb von Leasingleistungen für Fahrräder und Pedelecs an private und öffentliche Arbeitgeber, die diese ihren Mitarbeitern überlassen.Dabei suchen sich die Arbeitnehmer ihr Fahrrad bei einem zertifizierten Fachhändler aus. JobRad bezieht dann dieses Rad vom Fachhändler und verleast es an den Arbeitgeber, der es seinen Mitarbeitern im Rahmen einer Entgeltumwandlung zur beruflichen und privaten Nutzung überlässt. Zu den Unternehmen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, zählen kleine Betriebe ebenso wie große DAX-Konzerne und seit diesem Jahr auch die KfW Bankengruppe.Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Leasing, Sharing und dem Verleih von Fahrrädern hat sich in den vergangenen drei Jahren enorm entwickelt und wird nach Branchenstudien weiter steigen. JobRad ist seit mehr als 15 Jahren am Markt, arbeitet mit mehr als 6.500 Fahrradhändlern zusammen und hat als Marktführer bis heute rund 1,5 Millionen Räder auf die Straße gebracht."Die wachsende Fahrradbranche ist ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung einer klimafreundlichen Mobilitätswende" sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns, mit der JobRad Gruppe einen innovativen Dienstleister für nachhaltige und flexible Radmobilität als neuen Kunden gewonnen zu haben, und unterstützen ihn gerne auf seinem weiteren Wachstumspfad."Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5860189