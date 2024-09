Der Rückversicherer Munich Re erwartet trotz steigender Prämien auch in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. Ein ähnlich starkes Wachstum wie in den vergangenen drei Jahren dürfte es jedoch nicht geben, so die Aussage des Konzerns auf dem jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo.Für die Jahre 2024 bis 2026 prognostiziert Munich Re einen jährlichen Anstieg der Prämieneinnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...