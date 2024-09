Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft blickt optimistisch in die Zukunft, trotz der Herausforderungen am Markt. Auf dem jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo gab der Konzern bekannt, dass er weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz rechnet. Allerdings wird erwartet, dass das Wachstum in den kommenden Jahren nicht mehr so stark ausfallen wird wie in den vergangenen drei Jahren. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 prognostiziert das Unternehmen einen jährlichen Anstieg der Prämieneinnahmen, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet.

Positive Kursentwicklung und Analystenprognosen

Die Aktie der Münchener Rück zeigt sich robust und verzeichnete zuletzt einen leichten Kursanstieg. Mit einem aktuellen Kurs von 478,00 Euro liegt sie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 498,70 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 501,83 Euro an. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 16,20 Euro pro Aktie erwartet, was die Attraktivität des Titels für Anleger unterstreicht.

Anzeige

Die neusten Münchener Rück-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Münchener Rück-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...