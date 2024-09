Siemens Energy steht vor neuen Herausforderungen, nachdem die Aktie zuletzt stark unter Druck geraten ist. Während das Unternehmen versucht, die Auswirkungen der Windkrise zu überwinden, bleibt die Unsicherheit an den Märkten bestehen.Siemens Energy unter Druck: Aktie erleidet herben Rückschlag Die Siemens Energy Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend, der sich am vergangenen Freitag deutlich verschärfte. Mit einem Kursverlust von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...