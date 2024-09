Mladá Boleslav (ots) -› Als erstes Škoda Modell übernimmt der Elroq die neue Designsprache Modern Solid› Komplett neues Frontdesign mit Škoda Wortmarke und unverwechselbarem Tech-Deck-Face, Matrix-LED-Scheinwerfern und markantem vorderen Stoßfänger› Details in Unique-Dark-Chrom unterstreichen das unverkennbare Design des FahrzeugsŠkoda Auto zeigt am WorldEVDay neue Details des neuen Škoda Elroq, der als erstes Serienfahrzeug der Marke in der Designsprache Modern Solid gestaltet ist. Die ersten Exterieurskizzen des Elroq geben einen Vorgeschmack auf herausragendes Design, darunter die neue Škoda Wortmarke, das Tech-Deck-Face und in den markanten vorderen Stoßfänger integrierte Matrix-LED-Scheinwerfer. Details in Unique-Dark-Chrom und die exklusive Lackierung des Elroq in Timiano-Grün setzen weitere visuelle Akzente.Karl Neuhold, Leiter Exterieurdesign bei Škoda Auto, erklärt: "Der neue Škoda Elroq trägt unsere neue Designsprache Modern Solid und hebt mit seinem auffallenden Tech-Deck-Face und seinem unverwechselbaren Frontstoßfänger das Exterieurdesign auf ein neues Level. Ein weiteres charakteristisches Detail ist die Škoda Wortmarke auf der Fronthaube unseres neuen rein elektrischen Modells. Akzente in Unique-Dark-Chrom runden den Auftritt stimmig ab. Mit seiner großen Reichweite und der robusten Bauweise eignet sich der Elroq als idealer Begleiter für die täglichen Alltagsabenteuer unserer Kunden. Dank der kompakten Abmessungen passt er aber auch perfekt ins urbane Umfeld."Geteilte Scheinwerfer, Škoda Wortmarke auf der Fronthaube und Tech-Deck-FaceDie Exterieurskizzen des rein elektrischen Škoda Elroq zeigen eine komplett neu gestaltete, auffällige Fronthaube. Ein Highlight ist das innovative Tech-Deck-Face, dessen flache, breite Struktur den traditionellen Škoda Kühlergrill ersetzt. Zudem kennzeichnen geteilte Scheinwerfer die Frontansicht, deren obere Partie schmaler ausfällt und sich nahtlos bis zu den Kotflügeln zieht. Die Škoda Wortmarke in Unique-Dark-Chrom ziert die Fronthaube - damit verkörpert der Elroq als erstes Serienmodell die neue Markenidentität von Škoda. Zum speziellen Auftritt tragen auch der neue Lackton Timiano-Grün sowie die robusten Stoßfänger vorne und hinten bei, die den kraftvollen Auftritt zusätzlich unterstreichen.Ein auffälliger Dachspoiler und schlanke LED-Heckleuchten prägen die Rückansicht des Elroq. Elemente in Unique-Dark-Chrom setzen visuelle Akzente - zum Beispiel mit der Wortmarke am Heck und mit dem zweidimensionalen Škoda Logo im Mittelpunkt der Leichtmetallfelgen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5860393