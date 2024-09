FRANKFURT/DELHI (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport steigt aus dem indischen Flughafen Delhi aus. Das Unternehmen verkauft seinen 10-prozentigen Anteil an der Betreibergesellschaft für 126 Millionen US-Dollar (114 Mio Euro) an den Mehrheitseigentümer GIL, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Neben der Anteilsveräußerung wurde vereinbart, dass Fraport seine unterstützende Rolle im Flughafenbetrieb im Rahmen des bestehenden Betreibervertrages weiterführen wird. Fraport hält die Gesellschaftsanteile seit der Privatisierung des Flughafens 2006. Der nun vereinbarte Deal dürfte innerhalb der kommenden 180 Tage abgeschlossen werden, hieß es. Mit dem Geld will Fraport seine Schulden senken./men/mis