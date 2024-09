Mainz (ots) -Die "sportstudio reportage: Paralympische Momente 2024 - Die Spiele von Paris" fasste am Sonntag, 8. September 2024, im ZDF noch einmal die Highlights zusammen. Seit der Eröffnungsfeier am 28. August 2024 live im ZDF berichteten ARD und ZDF im täglichen Wechsel umfassend von den Paralympics - im TV und online. Insgesamt 28,95 Millionen Menschen waren mit den Paralympics-Übertragungen bei ARD und ZDF in Kontakt - das sind 37 Prozent aller potenziell erreichbaren Menschen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir waren bei diesen Paralympics mit einem sehr breiten Programmangebot präsent - der paralympische Sport konnte intensiv miterlebt werden. Die Sichtbarkeit der Paralympics haben wir im TV, tagsüber und in der Primetime, sowie online mit einem stark ausgeweiteten Livestream-Angebot erhöht. Und Paris war ein großartiger Veranstaltungsort für die Paralympics - mit einem begeisterten Publikum vor Ort, mit spannenden Wettkämpfen und inspirierenden Sport-Geschichten. Und auch unsere tägliche Berichterstattung im 'heute journal', in den 'heute'-Sendungen sowie im 'ZDF-Morgen-' und 'ZDF-Mittagsmagazin' trugen dazu bei, dass die Paralympics als großes Sportfest wahrgenommen wurden."Im Schnitt sahen 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Paralympics-Übertragungen im ZDF, bei einem Marktanteil von 12,3 Prozent. Die durchschnittliche Sehbeteiligung für die insgesamt 60 Sendestunden bei ARD und ZDF lag bei 1,01 Millionen Menschen und einem Marktanteil von 10,9 Prozent. Die am besten eingeschaltete Paralympics-Übertragung war die Eröffnungsfeier am 28. August 2024 im ZDF mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einem Marktanteil von 14,7 Prozent.Die Online-ZahlenInsgesamt 200 Stunden haben ZDF und ARD die Paralympics live im Stream gezeigt. Die ZDFmediathek verzeichnete während der Paralympics vom 28. August bis zum 8. September 2024 insgesamt 78,18 Millionen Visits. Pro Tag wurden im Schnitt 6,51 Millionen Visits erreicht und damit eine um 33 Prozent höhere Nutzung im Vergleich zu den Paralympics in Tokio 2021. An den Tagen, an denen die Paralympics im ZDF übertragen wurden, waren es im Schnitt 6,58 Millionen Visits. Das Online-Angebot "ZDF Nachrichten und Sport" erreichte mit durchschnittlich 2,74 Millionen Visits pro Tag eine um 86 Prozent höhere Nutzung im Vergleich zu den Paralympics 2021. An den ZDF-Sendetagen von den Paralympics lag die Nutzung bei durchschnittlich 2,84 Millionen Visits pro Tag. Die Rubrik Sport in der ZDFmediathek erzielte zu den Paralympics insgesamt 6,43 Millionen Visits.Die Event-Livestreams von den Paralympics erreichen insgesamt 2,01 Millionen Views. An den ZDF-Tagen erreichen sie im Schnitt 0,22 Millionen Views pro Tag. Auch dies sind deutliche Steigerungen gegenüber den Paralympics 2021, wobei allerdings auch die Zeitverschiebung zu Tokio mitberücksichtigt werden muss. Die Abrufvideos erzielen insgesamt 1,18 Millionen Views. Bei YouTube erreichten die Paralympics-Videos über den sportstudio-Kanal bis einschließlich 7. September 2024 insgesamt 2,56 Millionen Views.Quellenangaben für die Zuschauer- und ZugriffszahlenAGF-Videoforschung, AGF SCOPE 1.8, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV, 28.08.-08.09.2024, vorläufig gewichtet. Visits: Piano; Quelle VoD und Live: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Paralympics (https://www.zdf.de/sport/paralympicsvideoId=2024-paris-schlussfeier-zusammenfassung-highlights-100) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5860832