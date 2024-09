Nissan hat nähere Infos zu seinem Ariya Nismo veröffentlicht. Die Performance-Variante des Elektro-SUV soll ab Januar 2025 in Europa verkauft werden - in fast allen Ländern, in denen auch das Standardmodell erhältlich ist. Damit feiert die Motorsportmarke der Japaner ihr Comeback in Europa. Die Basis für die strombetriebene Performance-Variante des Elektro-SUV bildet der allradangetriebene Nissan Ariya e-4ORCE - also die Top-Motorisierung im regulären ...

