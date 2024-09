FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich nach besseren Umfragewerten für den US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ein Stück weit aus seinem jüngsten Tal herausgekämpft. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stand auf der Handelsplattform Bitstamp am Montag bei 55.700 US-Dollar. In der vergangenen Woche war er noch zeitweise unter 54.000 Dollar gefallen. Die wichtigste Kryptowährung ist damit auf einem guten Weg, nach schon leichten Gewinnen über das Wochenende den dritten Tag in Folge zuzulegen.

Verbesserte Ergebnisse des kryptofreundlichen republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in jüngsten Wahlumfragen könnten dem Bitcoin Auftrieb verleihen, sagte Experte Sean McNulty vom Handelshaus Arbelos Markets. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich bisher noch nicht näher zu ihrer Haltung zu Kryptowährungen geäußert.

In jüngster Vergangenheit läuft es für den Bitcoin nicht mehr so rund wie noch in den ersten Monaten des Jahres. US-amerikanische börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Bitcoin-ETFs) hatten zuletzt ihre längste Serie von täglichen Nettoabflüssen seit ihrer Notierung zu Beginn des Jahres verzeichnet. Diese Entwicklung fügt sich ein in einen allgemeinen Rückzug aus risikoreicheren Anlageformen in einer schwierigen Zeit für die globalen Märkte. Die Investoren zogen in den acht Tagen bis zum 6. September insgesamt knapp 1,2 Milliarden US-Dollar aus den insgesamt zwölf ETFs ab, wie von der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg erhobene Daten zeigen.

Der Abfluss aus den Bitcoin-ETFs erfolgt in einer Zeit, in der Sorgen um das Wirtschaftswachstum belasten. Durchwachsene US-Arbeitsmarktdaten und enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China hätten für Druck gesagt, heißt es am Markt. Die Ungewissheit bringt auch den Markt für Kryptowährungen ins Wanken.

Die US-Bitcoin-ETFs, die direkt in die erste Kryptowährung investieren, wurden im Januar mit großem Aufsehen eingeführt. Die unerwartet starke Nachfrage nach den Fonds trug dazu bei, den Token im März auf ein Rekordhoch von fast 74.000 Dollar zu treiben. Der Zufluss schwächte sich anschließend ab und der Kursanstieg des Bitcoin seit Jahresbeginn hat sich auf etwa 30 Prozent abgekühlt.

Langfristig hat sich eine Investition in die bekannteste Kryptowährung für viele Anleger bisher als rentabel erwiesen. Beim Handel mit dem Bitcoin kann es jedoch jederzeit zu starken Kursbewegungen kommen. Experten warnen daher immer wieder vor den großen Risiken, die mit dem Kauf des digitalen Vermögenswerts verbunden sind./lfi/jkr