Das GBP könnte sich nach unten bewegen und die Marke von 1,3060 erreichen. Die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Durchbruchs unter diese Marke scheint derzeit gering, so die Devisenstrategen der UOB Group, Quek Ser Leang und Alvin Liew. GBP könnte kurzfristig 1,3060 erreichen 24-Stunden-Chart: "Das GBP erreichte am vergangenen Freitag im New Yorker ...

