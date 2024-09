CHICAGO, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet freut sich, seine neue Markenidentität auf der IMTS 2024 vorzustellen und damit den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen einzuleiten. Messebesucher haben die Möglichkeit, die neue visuelle Sprache und die innovativen Produkte, die unser Engagement für eine klare Markenbotschaft und ein verbessertes Benutzererlebnis widerspiegeln, aus erster Hand zu erleben.



Zuverlässigkeit auf Schritt und Tritt: Unser neues Markenversprechen unterstreicht unseren Anspruch, unseren Kunden eine zuverlässige Produktperformance und eine einfache, unkomplizierte Erfahrung zu bieten. Dieses Leitmotiv charakterisiert unsere gesamte Neupositionierung und schafft die Gewissheit, dass jede Interaktion mit Dormer Pramet auf Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit beruht.

Die wichtigsten Aspekte der neuen Markenidentität:

Einheitliche globale Dachmarke: Die Marken Dormer und Pramet sind jetzt unter der globalen Dachmarke Dormer Pramet zusammengefasst, um einen klar definierten Marktauftritt zu schaffen, die Produktgruppierung zu vereinfachen und den Kundennutzen zu erhöhen. Miranda und Precision verbleiben im Portfolio von Dormer Pramet als nationale Hero Brands.

Die Marken Dormer und Pramet sind jetzt unter der globalen Dachmarke Dormer Pramet zusammengefasst, um einen klar definierten Marktauftritt zu schaffen, die Produktgruppierung zu vereinfachen und den Kundennutzen zu erhöhen. Miranda und Precision verbleiben im Portfolio von Dormer Pramet als nationale Hero Brands. Neue visuelle Identität: Unsere aktualisierte Corporate Identity umfasst einen neuen visuellen Stil, der auf der Webseite, auf unseren Verpackungen und an verschiedenen Touchpoints umgesetzt wird.

Unsere aktualisierte Corporate Identity umfasst einen neuen visuellen Stil, der auf der Webseite, auf unseren Verpackungen und an verschiedenen Touchpoints umgesetzt wird. Neue Verpackung : Ab Januar 2025 werden alle Verpackungen passend zu unserer neuen Markenidentität in Grau gehalten sein. Die Verpackungen können aufgrund ihrer grauen Farbe am Ende des Lebenszyklus leichter recycelt werden.

: Ab Januar 2025 werden alle Verpackungen passend zu unserer neuen Markenidentität in Grau gehalten sein. Die Verpackungen können aufgrund ihrer grauen Farbe am Ende des Lebenszyklus leichter recycelt werden. Unser Engagement: Im Einklang mit unseren Grundwerten setzen wir uns dafür ein, gemeinsam neugierig zu sein, Ideen zu verwirklichen, das Richtige zu tun und für unsere Kunden keine Mühen zu scheuen.

Bei Dormer Pramet liegt uns die Herstellergemeinschaft sehr am Herzen. Diese Hingabe zur Förderung unseres Wachstums und unserer Widerstandsfähigkeit ist in unseren Markenwerten verankert und spiegelt sich in unseren Verpflichtungen wider.

Besucher der IMTS 2024 können sich auf Folgendes freuen:

Präsentation innovativer Produkte : Erleben Sie unsere neuesten Zerspanungswerkzeuge und -lösungen für eine verbesserte Performance und niedrigere Betriebskosten.

: Erleben Sie unsere neuesten Zerspanungswerkzeuge und -lösungen für eine verbesserte Performance und niedrigere Betriebskosten. Interaktive Vorführungen : Lassen Sie sich von unseren Experten demonstrieren, wie unsere Produkte und Lösungen Ihre spezifischen Anwendungen unterstützen können.

: Lassen Sie sich von unseren Experten demonstrieren, wie unsere Produkte und Lösungen Ihre spezifischen Anwendungen unterstützen können. Storytelling und Engagement: Erfahren Sie mehr über unsere Markenwerte und Vorgehensweisen durch überzeugendes Storytelling, das unser Engagement für Zusammenarbeit, Innovation und Kundenerfolg unterstreicht.



In diesem neuen Kapitel von Dormer Pramet liegt unser Hauptaugenmerk darauf, unseren Kunden Zuverlässigkeit zu bieten. Wir möchten unseren Kunden die Gewissheit geben, dass sie ein Qualitätswerkzeug erhalten, dass sie schnell alle erforderlichen Informationen bekommen und dass wir für sie da sind, um eine Lösung für ihr Anliegen zu finden.

Über Dormer Pramet:?

Dormer Pramet ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Werkzeugen für die Zerspanungsindustrie. Das Unternehmen gehört zur Sandvik Group, einem globalen Hightech-Konzern, der Lösungen zur Steigerung von Produktivität, Rentabilität und Nachhaltigkeit für die Fertigungs-, Bergbau- und Infrastrukturindustrie anbietet. Das umfangreiche Produktprogramm von Dormer Pramet umfasst sowohl rotierende als auch indexierbare Bohr-, Fräs-, Gewinde- und Drehwerkzeuge für den Einsatz in einer Vielzahl von Produktionsumgebungen. Ein umfassender Vertriebs- und technischer Kundendienst betreut von 20 Niederlassungen aus mehr als 100 Märkte weltweit. Hinzu kommen spezielle Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien sowie ein modernes Vertriebs- und Logistiknetz.

