Zürich - Der Kurs des Euro ist zum Franken minimal gesunken. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9363 Schweizer Franken gehandelt und damit leicht tiefer als gegen Mittag (0,9373). Auch beim Dollar liess sich am Nachmittag ebenfalls kaum Bewegung ausmachen. Dieser kostete zuletzt 0,8479 und damit praktisch gleich viel wie am Mittag (0,8477). Der Eurokurs ist am Nachmittag im US-Handel mit 1,1041 Dollar ebenfalls nur wenig tiefer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...