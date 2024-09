DJ Aktien Schweiz erholt - Roche einziger Verlierer im SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Schwächeanfall am Freitag im Zuge von aus den USA ausgehenden Rezessionssorgen, ist es am Montag an der Börse in Zürich wieder nach oben gegangen. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.981 Punkte. Dass das Indexplus nicht deutlicher ausfiel, war dem Schwergewicht Roche geschuldet. Dessen Kurs war zur Mittagszeit plötzlich auf Talfahrt gegangen. Am Ende des Tages stand ein Minus von 2,6 Prozent. Im Handel wurde spekuliert, die Reaktion könne mit Studienergebnissen zu einem Schlankheitsmittel stehen, dessen Wirksamkeit auf einem Kongress dargelegt wurde und offenbar nicht durchweg überzeugte.

Im SMI gab es 19 Kursgewinner, Roche waren also der einzige Verlierer. Umgesetzt wurden 16,18 (Freitag: 21,67) Millionen Aktien. Tagessieger im SMI waren ohne neue Nachrichten Alcon mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent.

Swiss Re bewegten sich mit einem Plus von 0,9 Prozent im Mittelfeld. Der Rückversicherer sprach im Anschluss an das jährliche Branchentreffen in Monte Carlo zwar von einer höheren Nachfrage, betonte aber auch den ungebrochen starken Anstieg sogenannter Sozialer Inflation. Sie sei zum Hauptwachstumstreiber der US-Haftpflichtschäden geworden. Bei der sozialen Inflation handele es sich darum, dass versicherte Haftpflichtansprüche schneller stiegen als durch wirtschaftliche Faktoren wie Löhne oder die Kerninflation der Verbraucherpreise erklärt werden könne.

Auch Nestle (+0,6%) bewegten sich im Mittelfeld. Laut den Analysten von Barclays dürfte eine nachhaltige Erholung bei dem Lebensmittelriesen bis 2026 auf sich warten lassen wegen des sich abschwächenden Konsumumfelds. Barclays hat die Aktie von Gleichgewichten von zuvor Übergewichten gesenkt.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Baloise um rund 2,5 Prozent. Der schwedische Investor Cevian Capital hat seinen Anteil an dem Versicherer auf 9,4 von 3,1 Prozent aufgestockt und ist nun größter Einzelaktionär. "Baloise hat die Chance, ein Schweizer Versicherer mit Top-Performance zu werden", sagte Cevian-Partner Robert Schuchna. "Wir glauben, dass das Unternehmen ein signifikantes Wertpotenzial hat."

September 09, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)

