Oracle hat im ersten Quartal seines Fiskaljahres besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Dazu kündigte Oracle eine strategische Partnerschaft bei Cloud-Dienstleistungen mit Amazon Web Services (AWS) an. Oracle verdiente netto 2,929 Milliarden Dollar, 22 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bereinigt und je Aktie waren es 1,39 Dollar, wohingegen die Konsensschätzung auf 1,33 Dollar lautete. Den Umsatz steigerte das Soft- und Hardwareunternehmen um 7 Prozent auf 13,31 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 13,2 Milliarden geschätzt. "Weil Cloud-Services zum größten Geschäftsbereich von Oracle geworden sind, haben sich sowohl unser Betriebsergebnis als auch das Wachstum des Gewinns beschleunigt", kommentierte Oracle-Chef Safra Catz die Zahlen. Als größte Neuigkeit bezeichnete der Manager aber die Unterzeichnung einer Multi-Cloud-Vereinbarung mit AWS. Die nachbörsliche Reaktion auf die Zahlen und die AWS-Partnerschaft war klar positiv. Auf Nasdaq.com lag die Oracle-Aktie zuletzt rund 9 Prozent im Plus.

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.470,00 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.623,75 -0,4% Nikkei-225 36.377,34 +0,4% Hang-Seng-Index 17.275,88 +0,5% Kospi 2.530,28 -0,2% Shanghai-Composite 2.730,97 -0,2% S&P/ASX 200 8.018,00 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank starker US-Vorgaben machen die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag meist einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Eine Ausnahme bilden die Börsen auf dem chinesischen Festland. Dort belastet, dass die USA per Gesetz den Zugang chinesischer Biotech-Unternehmen zum US-Markt beschränken. Das US-Repräsentantenhaus hat am Montag den Entwurf zum "Biosecure Act" gebilligt. Daten zu chinesischen Handelsbilanz stützen derweil nicht. Die chinesischen Exporte stiegen im August überraschend deutlich, die Importe stiegen hingegen weniger stark als angenommen. Der Handelsbilanzüberschuss übertraf die Erwartungen. Die Börse in Hongkong zeigt sich etwas fester, gestützt von der Alibaba-Aktie. Diese profitiert mit einem Plus von 4,7 Prozent von der Aufnahme in das Programm "Shanghai-Hong Kong Stock Connect". Dieses Programm ermöglicht gegenseitigen Marktzugang, so dass Anleger auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an den jeweiligen Wertpapierbörsen und Clearinghäusern ihres Heimatmarkts notierte Aktien handeln und abwickeln können. Im Biotech-Sektor geht es mit der Aktie von Wuxi Apptec in Hongkong um 8,3 Prozent abwärts. Wuxi Biologics fallen um 3,9 Prozent. Anleger in Seoul trennen sich von Batterie- und Elektronikaktien. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligt sich um 1,9 Prozent. Der Kurs von LG Energy Solution sinkt um 4 Prozent. Die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek sackt nach der Produktpräsentation des iPhone-Herstellers vom Montag um fast 7 Prozent ab. LG Display geben um 3,3 Prozent nach. Die Tokioter Börse zeigt sich behauptet; sie bewege sich im Spannungsfeld aus Gelegenheitskäufen und Gewinnmitnahmen, heißt es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.829,59 +1,2% 484,18 +8,3% S&P-500 5.471,05 +1,2% 62,63 +14,7% Nasdaq-Comp. 16.884,60 +1,2% 193,77 +12,5% Nasdaq-100 18.660,78 +1,3% 239,47 +10,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 932 Mio 921 Mio Gewinner 1.821 656 Verlierer 951 2.126 Unverändert 83 72

Fest - Nach der sehr negativen Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag kam es zu einer Erholungsbewegung. Im Rückblick wurde das freitägliche Minus als überzogen eingestuft. Da hatten der unter Erwarten ausgefallene Stellenzuwachs und das parallel etwas stärkere Lohnwachstum zugleich Rezessions- und Inflationssorgen geschürt - eine denkbar ungute Mischung. Allerdings fiel die Arbeitslosenquote mit 4,2 Prozent einen Tick niedriger aus als im Juli. Darauf war am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine große Zinssenkung am 18. September zwar gesunken, dass der Zinssenkungszyklus mindestens mit einem kleinen, mithin normalen Schritt um 25 Basispunkte eingeleitet wird, daran gibt es aber keine Zweifel. Weit oben im Dow rangierten Boeing, sie stiegen um 3,4 Prozent. Der Flugzeugbauer hat einen Streik vermieden und sich auf eine vorläufige vierjährige Tarifvereinbarung mit einer Gewerkschaft geeinigt. Im Umfeld der Präsentation neuer KI-fähiger iPhones und weiterer Neuerungen zeigte sich die Apple-Aktie (unverändert) in engen Grenzen volatil. Merck & Co waren mit minus 2,1 Prozent Schlusslicht im Dow. Das Unternehmen Summit Therapeutics will mit einem Krebsmittel in einer Studie besser abgeschnitten haben als Mercks Blockbuster Immuntherapie Keytruda. Summit Therapeutics schossen um 56 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,68 +3,3 3,65 -74,1 5 Jahre 3,49 +0,3 3,49 -50,8 7 Jahre 3,59 -0,3 3,59 -38,4 10 Jahre 3,70 -0,6 3,71 -17,7 30 Jahre 4,00 -1,5 4,02 3,5

Am US-Rentenmarkt war die Tendenz nach dem Renditerückgang am Freitag in engen Grenzen uneinheitlich.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1040 +0,0% 1,1037 1,1059 -0,0% EUR/JPY 157,96 -0,0% 157,99 158,33 +1,5% EUR/GBP 0,8443 +0,0% 0,8442 0,8443 -2,7% GBP/USD 1,3077 +0,0% 1,3074 1,3099 +2,7% USD/JPY 143,06 -0,1% 143,16 143,18 +1,5% USD/KRW 1.342,82 +0,1% 1.341,29 1.341,85 +3,5% USD/CNY 7,1130 +0,0% 7,1112 7,1052 +0,2% USD/CNH 7,1226 +0,0% 7,1195 7,1135 +2,0% USD/HKD 7,7963 -0,0% 7,7970 7,7962 -0,2% AUD/USD 0,6666 +0,1% 0,6662 0,6664 -2,1% NZD/USD 0,6152 +0,1% 0,6146 0,6148 -2,7% Bitcoin BTC/USD 56.881,90 -1,1% 57.487,45 54.781,15 +30,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte merklich zu, der Euro fiel auf 1,1038 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die EZB, die am Donnerstag noch vor der Fed die Zinsen senken dürfte, insgesamt einen taubenhafteren Ton anschlagen könnte als die US-Notenbank. Das würde den Euro dann schwächen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,53 68,71 -0,3% -0,18 -3,5% Brent/ICE 71,72 71,84 -0,2% -0,12 -4,8%

Die Ölpreise stabilisierten sich nach der jüngsten Talfahrt auf Langzeittiefs, sie stiegen um bis zu 1,4 Prozent. Stützend wirkten Warnungen vor dem sich möglicherweise zu einem Hurrikan ausbildenden Tropensturm "Francine". Das könnte auf Bohrinseln vor den US-Küste zu Produktionsausfällen führen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.502,98 2.506,38 -0,1% -3,40 +21,4% Silber (Spot) 28,28 28,38 -0,3% -0,10 +18,9% Platin (Spot) 943,60 942,70 +0,1% +0,90 -4,9% Kupfer-Future 4,08 4,10 -0,5% -0,02 +3,3%

Der Goldpreis stieg im US-Habdel um 0,3 Prozent auf 2.506 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

HANDELSBILANZ CHINA

Die Ausfuhren stiegen im August um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach einem Plus von 7,0 Prozent im Juli. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 6,6 Prozent gerechnet. Die Importe stiegen hingegen nur noch um 0,5 Prozent, nachdem sie im Juli um 7,2 Prozent angezogen hatten. Hier hatten die Volkswirte mit 2,5 Prozent gerechnet. Chinas Handelsbilanzüberschuss weitete sich auf 91,02 Milliarden US-Dollar aus verglichen mit 84,65 Milliarden im Juli. Die Erwartung der Ökonomen hatte auf 80,0 Milliarden gelautet.

APPLE

Das vorgestellte neue iPhone 16 wird ab 799 Dollar erhältlich sein, das größere Modell Plus ab 899 Dollar. Die neuen Geräte verfügen über eine anpassbare Aktionstaste und eine neue Kamerasteuerungstaste. Sie sind mit Apples neuestem Prozessor, dem A18, ausgestattet. Der neue Chip ist für KI-Modelle optimiert. Zu den KI-Funktionen des iPhone 16 gehören das Korrekturlesen von Nachrichten, die Möglichkeit, eigene Emojis zu erstellen, und eine visuelle Intelligenz. Die neue Apple Watch Series 10 verfügt über ein größeres Display und ist 10 Prozent dünner und 20 Prozent leichter als der Vorgänger. Die neue Uhr soll ab 399 Dollar kosten.

GOLDMAN SACHS

CEO David Solomon rechnet mit einem Rückgang der Handelserträge im dritten Quartal um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie er auf einer von Barclays ausgerichteten Konferenz sagte. Getrieben werde der Rückgang durch niedrigere Erträge vor allem im Geschäft mit festverzinslichen Produkten, Währungen und Rohstoffen (FICC). Aber auch im Aktienhandel sehe es schlechter aus.

IBM

übernimmt den Oracle-Dienstleister Accelalpha, der bei der Digitalisierung von Geschäftsabläufen hilft. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

