NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analyst Borja Olcese seinen skeptischen Erwartungen für die Anfang November anstehenden Quartalszahlen der Supermarktkette Ausdruck. Das Kursziel für die Aktie hob er zwar von 27,67 auf 28,84 Euro an, beließ aber die Einstufung auf "Underweight". Die beschleunigten Marktanteilsgewinne von Walmart auf dem US-Markt vor dem Hintergrund der dort unter Druck stehenden Mittelschicht ließen nichts Gutes für Ahold-Delhaize erwarten, warnte Olcese. Seine Schätzungen lägen unter den Unternehmenszielen./gl/ag



ISIN: NL0011794037

