Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 10-Sep-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 09 September 2024 it purchased a total of 545,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 345,000 200,000 EUR1.8080 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5240 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.7600 GBP1.4860 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.7764 GBP1.5019

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 635,405,856 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 7,315 1.7860 XDUB 08:10:33 00029189194TRDU1 2,164 1.7860 XDUB 08:10:33 00029189195TRDU1 2,401 1.7860 XDUB 08:10:33 00029189196TRDU1 309 1.7860 XDUB 08:10:33 00029189197TRDU1 2,367 1.8000 XDUB 08:16:19 00029189201TRDU1 2,132 1.8080 XDUB 08:31:37 00029189228TRDU1 4,425 1.8040 XDUB 08:32:23 00029189236TRDU1 2,216 1.8020 XDUB 08:32:23 00029189237TRDU1 1,171 1.8000 XDUB 08:46:29 00029189244TRDU1 947 1.8000 XDUB 08:46:29 00029189245TRDU1 530 1.7980 XDUB 08:50:38 00029189248TRDU1 1,253 1.7980 XDUB 08:50:38 00029189249TRDU1 2,549 1.7920 XDUB 08:51:23 00029189253TRDU1 2,347 1.7920 XDUB 08:51:23 00029189254TRDU1 2,228 1.7860 XDUB 08:56:13 00029189259TRDU1 1,542 1.7880 XDUB 09:08:46 00029189271TRDU1 1,542 1.7880 XDUB 09:08:46 00029189272TRDU1 1,542 1.7880 XDUB 09:08:46 00029189273TRDU1 51 1.7880 XDUB 09:08:46 00029189274TRDU1 707 1.7860 XDUB 09:18:16 00029189301TRDU1 567 1.7860 XDUB 09:18:16 00029189302TRDU1 2,187 1.7860 XDUB 09:20:40 00029189303TRDU1 2,508 1.7860 XDUB 09:25:02 00029189313TRDU1 4,262 1.7820 XDUB 09:27:02 00029189316TRDU1 731 1.7760 XDUB 09:27:09 00029189319TRDU1 2,306 1.7860 XDUB 09:39:28 00029189340TRDU1 117 1.7860 XDUB 09:43:32 00029189342TRDU1 2,121 1.7860 XDUB 09:45:43 00029189343TRDU1 1,033 1.7860 XDUB 09:55:33 00029189364TRDU1 605 1.7860 XDUB 09:55:33 00029189365TRDU1 1,600 1.7860 XDUB 09:55:33 00029189366TRDU1 1,600 1.7860 XDUB 09:55:33 00029189367TRDU1 800 1.7860 XDUB 09:57:06 00029189368TRDU1 1,250 1.7860 XDUB 09:57:06 00029189369TRDU1 1,878 1.7880 XDUB 10:01:31 00029189373TRDU1 298 1.7880 XDUB 10:01:31 00029189374TRDU1 351 1.7880 XDUB 10:01:31 00029189375TRDU1 2,228 1.7880 XDUB 10:05:55 00029189383TRDU1 174 1.7880 XDUB 10:05:55 00029189384TRDU1 3,506 1.7860 XDUB 10:08:17 00029189396TRDU1 3,582 1.7860 XDUB 10:08:17 00029189397TRDU1 2,327 1.7860 XDUB 10:24:09 00029189422TRDU1 2,480 1.7860 XDUB 10:28:39 00029189423TRDU1 420 1.7860 XDUB 10:36:00 00029189458TRDU1 1,606 1.7860 XDUB 10:36:00 00029189459TRDU1 76 1.7860 XDUB 10:36:00 00029189460TRDU1 2,375 1.7860 XDUB 10:37:54 00029189461TRDU1 1,907 1.7860 XDUB 10:42:49 00029189472TRDU1 2,258 1.7880 XDUB 10:46:36 00029189490TRDU1 266 1.7880 XDUB 10:46:36 00029189491TRDU1 6,453 1.7860 XDUB 10:46:41 00029189492TRDU1 2,377 1.7820 XDUB 11:26:30 00029189556TRDU1 9,852 1.7820 XDUB 11:26:30 00029189557TRDU1 2,115 1.7820 XDUB 11:26:30 00029189558TRDU1 2,130 1.7820 XDUB 11:26:30 00029189559TRDU1 1,862 1.7720 XDUB 11:34:08 00029189580TRDU1 615 1.7720 XDUB 11:34:08 00029189581TRDU1 2,184 1.7740 XDUB 11:36:30 00029189583TRDU1 325 1.7740 XDUB 11:51:06 00029189656TRDU1 2,055 1.7740 XDUB 11:51:06 00029189657TRDU1 4,728 1.7720 XDUB 11:51:06 00029189658TRDU1 1,418 1.7780 XDUB 12:08:22 00029189680TRDU1 2,902 1.7780 XDUB 12:08:22 00029189681TRDU1 4,796 1.7800 XDUB 12:16:30 00029189688TRDU1 2,249 1.7800 XDUB 12:20:06 00029189693TRDU1 4,268 1.7780 XDUB 12:20:06 00029189694TRDU1 2,223 1.7760 XDUB 12:31:29 00029189708TRDU1 2,178 1.7760 XDUB 12:31:29 00029189709TRDU1 1,508 1.7760 XDUB 12:35:16 00029189713TRDU1 1,054 1.7760 XDUB 12:35:16 00029189714TRDU1 2,197 1.7760 XDUB 12:39:31 00029189724TRDU1 225 1.7760 XDUB 12:44:34 00029189740TRDU1 1,032 1.7760 XDUB 12:44:36 00029189741TRDU1 436 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189752TRDU1 639 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189753TRDU1 961 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189754TRDU1 1,600 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189755TRDU1 2,508 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189756TRDU1 692 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189758TRDU1 1,417 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189759TRDU1 1,032 1.7780 XDUB 12:57:47 00029189760TRDU1 1,042 1.7740 XDUB 13:13:37 00029189785TRDU1 1,096 1.7740 XDUB 13:13:37 00029189786TRDU1 404 1.7740 XDUB 13:18:08 00029189807TRDU1 561 1.7740 XDUB 13:18:08 00029189808TRDU1 184 1.7740 XDUB 13:18:08 00029189809TRDU1 569 1.7740 XDUB 13:20:37 00029189811TRDU1 1,835 1.7740 XDUB 13:20:37 00029189812TRDU1 2,170 1.7700 XDUB 13:21:22 00029189814TRDU1 2,152 1.7700 XDUB 13:21:22 00029189815TRDU1 2,142 1.7680 XDUB 13:21:22 00029189816TRDU1 2,121 1.7720 XDUB 13:37:07 00029189846TRDU1 1,612 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189866TRDU1 2,144 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189867TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189868TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189869TRDU1 165 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189870TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189871TRDU1 165 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189872TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189873TRDU1 165 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189874TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189875TRDU1 165 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189876TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189877TRDU1 165 1.7760 XDUB 13:55:14 00029189878TRDU1 307 1.7760 XDUB 14:03:59 00029189885TRDU1 1,435 1.7760 XDUB 14:03:59 00029189886TRDU1 932 1.7760 XDUB 14:03:59 00029189887TRDU1 4 1.7760 XDUB 14:03:59 00029189888TRDU1 971 1.7800 XDUB 14:31:20 00029190103TRDU1 1,606 1.7800 XDUB 14:31:20 00029190104TRDU1 1,939 1.7800 XDUB 14:31:20 00029190105TRDU1 2,577 1.7800 XDUB 14:31:20 00029190106TRDU1 2,577 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190107TRDU1 2,577 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190108TRDU1 2,577 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190109TRDU1 1,323 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190110TRDU1 2,369 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190111TRDU1 208 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190112TRDU1 248 1.7800 XDUB 14:31:28 00029190113TRDU1 2,560 1.7780 XDUB 14:31:28 00029190114TRDU1 2,988 1.7780 XDUB 14:31:28 00029190115TRDU1 2,672 1.7780 XDUB 14:31:28 00029190116TRDU1 2,942 1.7780 XDUB 14:31:28 00029190117TRDU1 1,365 1.7780 XDUB 14:32:47 00029190122TRDU1 1,105 1.7780 XDUB 14:32:47 00029190123TRDU1 2,497 1.7740 XDUB 14:44:12 00029190250TRDU1 20 1.7740 XDUB 14:44:12 00029190251TRDU1 4,592 1.7720 XDUB 14:45:59 00029190258TRDU1 4,592 1.7720 XDUB 14:45:59 00029190259TRDU1 5,993 1.7740 XDUB 14:49:47 00029190284TRDU1 2,117 1.7720 XDUB 15:02:49 00029190378TRDU1 2,523 1.7720 XDUB 15:02:49 00029190379TRDU1 4,480 1.7720 XDUB 15:02:49 00029190380TRDU1 7,106 1.7720 XDUB 15:02:49 00029190381TRDU1 2,145 1.7720 XDUB 15:02:49 00029190382TRDU1 2,468 1.7640 XDUB 15:09:41 00029190408TRDU1 2,443 1.7640 XDUB 15:09:41 00029190409TRDU1 2,459 1.7660 XDUB 15:14:03 00029190448TRDU1 2,416 1.7660 XDUB 15:14:03 00029190449TRDU1 2,326 1.7660 XDUB 15:21:40 00029190516TRDU1 2,466 1.7660 XDUB 15:21:40 00029190517TRDU1 2,268 1.7660 XDUB 15:21:40 00029190518TRDU1 521 1.7640 XDUB 15:24:29 00029190523TRDU1 1,600 1.7640 XDUB 15:24:29 00029190525TRDU1 401 1.7640 XDUB 15:24:29 00029190527TRDU1 1,257 1.7620 XDUB 15:31:11 00029190572TRDU1 2,360 1.7620 XDUB 15:31:11 00029190573TRDU1 470 1.7620 XDUB 15:31:11 00029190574TRDU1 721 1.7620 XDUB 15:31:11 00029190575TRDU1 2,444 1.7620 XDUB 15:31:11 00029190576TRDU1 2,550 1.7660 XDUB 15:43:33 00029190654TRDU1 95 1.7660 XDUB 15:44:13 00029190657TRDU1 12,127 1.7660 XDUB 15:44:13 00029190659TRDU1 3,068 1.7680 XDUB 15:52:48 00029190694TRDU1 4,915 1.7680 XDUB 15:52:48 00029190695TRDU1 2,235 1.7620 XDUB 15:58:14 00029190714TRDU1 5,251 1.7620 XDUB 16:10:02 00029190743TRDU1 5,251 1.7620 XDUB 16:10:02 00029190744TRDU1 1,358 1.7620 XDUB 16:10:02 00029190745TRDU1 1,877 1.7620 XDUB 16:10:02 00029190746TRDU1 1,358 1.7620 XDUB 16:10:02 00029190747TRDU1 3,125 1.7620 XDUB 16:10:25 00029190750TRDU1 551 1.7620 XDUB 16:10:47 00029190754TRDU1 2,155 1.7620 XDUB 16:12:24 00029190760TRDU1 2,895 1.7600 XDUB 16:23:24 00029190797TRDU1 2,479 1.7600 XDUB 16:23:24 00029190798TRDU1 2,985 1.7600 XDUB 16:23:24 00029190799TRDU1 5,118 1.7600 XDUB 16:23:24 00029190800TRDU1 2,985 1.7600 XDUB 16:23:24 00029190801TRDU1

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,500 1.5080 XLON 08:08:52 00029189193TRDU1 2,118 1.5120 XLON 08:11:22 00029189198TRDU1 1,949 1.5200 XLON 08:15:16 00029189200TRDU1 2,181 1.5200 XLON 08:17:33 00029189203TRDU1 445 1.5240 XLON 08:29:52 00029189207TRDU1 5,237 1.5240 XLON 08:32:15 00029189234TRDU1 5,237 1.5240 XLON 08:32:15 00029189235TRDU1 2,202 1.5240 XLON 08:47:33 00029189246TRDU1 5,634 1.5180 XLON 08:51:23 00029189252TRDU1 2,195 1.5120 XLON 08:56:00 00029189258TRDU1 619 1.5120 XLON 09:15:43 00029189298TRDU1 1,399 1.5120 XLON 09:15:43 00029189299TRDU1 2,098 1.5120 XLON 09:21:42 00029189305TRDU1 2,092 1.5060 XLON 09:27:02 00029189314TRDU1 432 1.5060 XLON 09:27:02 00029189315TRDU1 2,005 1.5060 XLON 09:27:02 00029189317TRDU1 51 1.5060 XLON 09:27:02 00029189318TRDU1 1,424 1.5060 XLON 09:29:30 00029189333TRDU1 3,900 1.5100 XLON 10:08:07 00029189390TRDU1 2,600 1.5100 XLON 10:08:07 00029189391TRDU1 51 1.5100 XLON 10:08:07 00029189392TRDU1 1,393 1.5100 XLON 10:08:07 00029189393TRDU1 2,126 1.5080 XLON 10:08:07 00029189394TRDU1 2,192 1.5080 XLON 10:08:07 00029189395TRDU1 153 1.5120 XLON 10:29:17 00029189424TRDU1 1,100 1.5120 XLON 10:29:17 00029189425TRDU1 931 1.5120 XLON 10:29:17 00029189426TRDU1 5,651 1.5080 XLON 10:35:51 00029189457TRDU1 1,847 1.5100 XLON 10:57:52 00029189511TRDU1 623 1.5100 XLON 11:04:36 00029189518TRDU1 1,509 1.5100 XLON 11:04:36 00029189519TRDU1 2,007 1.5100 XLON 11:12:16 00029189525TRDU1 1,939 1.5100 XLON 11:19:36 00029189541TRDU1 2,865 1.5060 XLON 11:26:30 00029189554TRDU1 1,915 1.5060 XLON 11:26:30 00029189555TRDU1 1,845 1.5000 XLON 11:34:08 00029189579TRDU1 1,984 1.4980 XLON 11:51:06 00029189659TRDU1 1,874 1.4980 XLON 11:51:06 00029189660TRDU1 1,926 1.4980 XLON 11:51:06 00029189661TRDU1 652 1.5040 XLON 12:17:11 00029189689TRDU1 1,569 1.5040 XLON 12:17:11 00029189690TRDU1 1,421 1.5040 XLON 12:26:10 00029189700TRDU1 813 1.5040 XLON 12:26:10 00029189701TRDU1 3,113 1.5020 XLON 12:35:16 00029189715TRDU1 2,585 1.5020 XLON 12:35:16 00029189716TRDU1 1,882 1.5020 XLON 12:57:42 00029189751TRDU1 5,989 1.5000 XLON 12:57:47 00029189757TRDU1 2,148 1.4960 XLON 13:25:40 00029189830TRDU1 2,048 1.4960 XLON 13:32:22 00029189834TRDU1 436 1.5020 XLON 13:55:10 00029189863TRDU1 1,380 1.5020 XLON 13:55:10 00029189864TRDU1 5,536 1.5020 XLON 13:55:10 00029189865TRDU1 2,067 1.5020 XLON 13:59:28 00029189880TRDU1 594 1.5020 XLON 14:05:05 00029189892TRDU1 259 1.5020 XLON 14:05:05 00029189893TRDU1 1,347 1.5020 XLON 14:05:05 00029189894TRDU1 2,094 1.5000 XLON 14:11:18 00029189933TRDU1 1,941 1.5020 XLON 14:16:35 00029189966TRDU1 1,978 1.5020 XLON 14:21:30 00029190019TRDU1 2,239 1.5020 XLON 14:26:06 00029190047TRDU1 37 1.5020 XLON 14:31:01 00029190100TRDU1 2,010 1.5020 XLON 14:31:16 00029190101TRDU1 8,260 1.5000 XLON 14:33:57 00029190126TRDU1 1,881 1.4960 XLON 14:45:59 00029190253TRDU1 1,879 1.4960 XLON 14:45:59 00029190254TRDU1 163 1.4960 XLON 14:45:59 00029190255TRDU1 1,854 1.4960 XLON 14:45:59 00029190256TRDU1 1,749 1.4960 XLON 14:45:59 00029190257TRDU1 1,923 1.4960 XLON 14:59:55 00029190343TRDU1 1,946 1.4960 XLON 14:59:55 00029190344TRDU1 3,723 1.4960 XLON 14:59:55 00029190345TRDU1 1,865 1.4960 XLON 14:59:55 00029190346TRDU1 1,368 1.4920 XLON 15:09:41 00029190405TRDU1 707 1.4920 XLON 15:09:41 00029190406TRDU1 1,982 1.4920 XLON 15:09:41 00029190407TRDU1 2,101 1.4900 XLON 15:24:29 00029190522TRDU1 2,101 1.4900 XLON 15:24:29 00029190524TRDU1 1,994 1.4900 XLON 15:24:29 00029190526TRDU1 1,842 1.4900 XLON 15:24:29 00029190528TRDU1 2,091 1.4900 XLON 15:24:29 00029190529TRDU1 2,021 1.4880 XLON 15:39:59 00029190646TRDU1 2,138 1.4920 XLON 15:44:13 00029190656TRDU1 4,219 1.4920 XLON 15:44:13 00029190658TRDU1 1,641 1.4920 XLON 15:53:43 00029190698TRDU1 481 1.4920 XLON 15:53:43 00029190699TRDU1 3,883 1.4920 XLON 15:53:43 00029190700TRDU1 1,663 1.4900 XLON 15:58:33 00029190717TRDU1 309 1.4900 XLON 15:58:33 00029190718TRDU1 2,246 1.4880 XLON 16:10:43 00029190751TRDU1 2,055 1.4880 XLON 16:10:43 00029190752TRDU1 3,995 1.4880 XLON 16:10:43 00029190753TRDU1 1,937 1.4860 XLON 16:15:30 00029190767TRDU1 1,921 1.4860 XLON 16:15:30 00029190768TRDU1 573 1.4880 XLON 16:24:32 00029190804TRDU1 636 1.4880 XLON 16:24:32 00029190805TRDU1 954 1.4880 XLON 16:24:32 00029190806TRDU1 2,050 1.4880 XLON 16:26:16 00029190815TRDU1 592 1.4880 XLON 16:27:48 00029190877TRDU1 556 1.4880 XLON 16:27:48 00029190878TRDU1 811 1.4880 XLON 16:27:48 00029190879TRDU1 2,503 1.4880 XLON 16:29:03 00029190881TRDU1

