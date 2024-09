New Delhi (ots/PRNewswire) -Premierminister Narendra Modi sprach virtuell auf dem ersten Internationalen Solar Festival 2024, das von der International Solar Alliance (ISA) am 5. und 6. September veranstaltet wurde. Mit 119 Mitglieds- und Unterzeichnerstaaten setzt sich die ISA für die weltweite Verbreitung der Solarenergie ein und konzentriert sich dabei besonders auf Entwicklungsländer."Die Welt muss gemeinsam gegen das Ungleichgewicht bei den Investitionen in erneuerbare Energien vorgehen. Die Solarproduktion und -technologie muss demokratisiert werden, um den Entwicklungsländern zu helfen. Als Mitbegründer der ISA hat sich Indien verpflichtet, mit der Welt für eine grüne, integrative Zukunft zu arbeiten. Die ISA führt die Welt durch ihre globale Politik und ihr Handeln in eine Zukunft, die von der Sonne angetrieben wird", sagte . Der ehrwürdige Premierminister.In seiner Ansprache bei der Einweihung sagte Shri Pralhad Joshi, Minister für neue und erneuerbare Energien und Präsident der ISA-Versammlung,: "Indien hat sich verpflichtet, die Welt, insbesondere den globalen Süden, bei der Förderung einer integrativen und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen und dabei auf seine Erfolge bei Initiativen für saubere Energie zurückzugreifen. Das Festival spiegelt Indiens Engagement für eine nachhaltige Zukunft wider und inspiriert zu kollektivem Handeln für eine Energiewende, angeführt von der Regierung, der Jugend, den Gemeinden und dem Privatsektor".Dr. Ajay Mathur, Generaldirektor der ISA, lobte die Bemühungen der ISA, das weltweite Wachstum der Solarenergie zu beschleunigen, und erklärte: "Unsere Aufgabe ist es, die Solarenergie zur Grundlage für einen wohlhabenden und nachhaltigen Planeten zu machen. Das robuste jährliche Wachstum der Solarbranche treibt den wirtschaftlichen Aufschwung und den globalen Wandel voran. Allerdings konzentrieren sich die Investitionen nach wie vor auf einige wenige Länder, und die Ausweitung des Zugangs zur Solarenergie auf globaler Ebene ist von entscheidender Bedeutung.Am Rande des Festivals gab die ISA bekannt, dass sie unter exklusive Gespräche mit Africa50 aufgenommen hat, um das Unternehmen als potenziellen Investitionsmanager für die von der ISA vorgeschlagene Africa Solar Facility (ASF) einzusetzen. Die ASF ist eine 200-Millionen-Dollar-Initiative, die Investitionen in dezentrale Solarprojekte in ganz Afrika freisetzen soll. Durch das Angebot maßgeschneiderter und kosteneffizienter Finanzierungslösungen soll die Fazilität die Lücke in einem derzeit unterversorgten Markt schließen, in dem kleinere Projektgrößen und hohe wahrgenommene Risiken Investitionen in die Solarenergie behindert haben.Bhutans Premierminister Tshering Tobgay lobte die ISA dafür, dass sie die Entwicklung der Solarenergie in ländlichen Gebieten durch regulatorische Unterstützung und den Aufbau von Kapazitäten fördert. Der mauritische Premierminister Pravind Jugnauth hob die Rolle der ISA bei der Verwirklichung von 30 % Solarenergie bis 2030 hervor, die für klimaschädliche kleine Inselentwicklungsstaaten wie Mauritius von entscheidender Bedeutung ist.Bei der Eröffnung sprachen auch die ISA-Vizepräsidenten und -Vizevorsitzenden der Regionen Lateinamerika und Karibik sowie Asien und Pazifik; und S.E. Damien SYED, stellvertretender Missionsleiter der französischen Botschaft in Neu-Delhi, der Frankreichs Ko-Vorsitz der ISA vertrat.Das Internationale Solarfestival 2024 ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg in eine inklusive, solarbetriebene Zukunft. Das Festival, an dem Staatsoberhäupter, Diplomaten, Führungskräfte aus Wirtschaft und Gesellschaft, Jugendliche und Experten teilnehmen, hat eine stärkere Zusammenarbeit und innovative Finanzierungsmechanismen angestoßen, um sicherzustellen, dass die Solarenergie unterversorgte Regionen erreicht.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499776/ISA_Solar_Festival.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pm-modi-ruft-auf-dem-internationalen-solarfestival-2024-zur-demokratisierung-der-solarproduktion-und--technologie-auf-302242288.htmlPressekontakt:Nikhil Kumar,NikhilKumar@isolaralliance.orgOriginal-Content von: International Solar Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159743/5861220