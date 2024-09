Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.445 Punkten berechnet und damit minimal unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, RWE und Qiagen, am Ende Volkswagen, Heidelberg Materials und BMW.



Zuvor waren neue Handelsdaten aus China veröffentlicht worden. Die Exporte der Volksrepublik sind demnach im August überraschend stark angestiegen. "Für die deutsche Wirtschaft sind die neuen chinesischen Handelsdaten keine gute Nachricht", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Denn während China im August mehr Waren nach Deutschland geschickt hat, haben die Chinesen deutlich weniger deutsche Waren gekauft." Die chinesische Handelsbilanz gegenüber Deutschland stellte den bisherigen Rekordüberschuss aus dem Dezember 2021 in etwa ein.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1043 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9056 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,43 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur