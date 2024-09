Nürnberg (ots) -- Update der immowelt Price Map: Verbesserte Preisschätzungen und Wertentwicklungen für alle Stadt- und Landkreise in Deutschland- Neue Indizes: Berechnungsmethoden stützen sich auf neue wissenschaftliche Forschung führender Universitäten- Geographische Cluster: Anreicherung mit zusätzlichen Daten aus sozioökonomisch vergleichbaren Regionen verbessern die Preisschätzung in Gebieten mit geringem ImmobilienangebotDie preisgekrönte immowelt Price Map wird weiter verbessert und liefert nun noch präzisere Preisschätzungen für Wohnimmobilien. So finden Eigentümer, Suchende oder Interessierte auf der interaktiven Deutschlandkarte aktuelle Wertschätzungen und Preisentwicklungen für Häuser und Wohnungen in ihrer Region. Das Update ist seit Anfang September live und die neuen Daten können kostenlos online unter immowelt.de/immobilienpreise/deutschland genutzt werden.Präzise Preisschätzung dank neuer IndizesDie verbesserte Preiskarte bietet eine verfeinerte Granularität für das gesamte Bundesgebiet. Dafür wurden eigens neue Indizes entwickelt, die die Preisentwicklung von Wohnungen und Häusern deutschlandweit in allen Stadt- und Landkreisen abbilden. Die historische Entwicklung der Preise seit 2017 und die Datenlage für Regionen mit geringem Immobilienangebot wurden verbessert. In die Preisschätzung einer Immobilie fließen nun nicht nur Millionen Immobilienangebote ein, sondern auch Daten aus Gemeinden und Städten, die geografisch nah beieinander liegen und ein ähnliches sozioökonomisches Profil aufweisen. In Gebieten, die sehr ähnliche Merkmale in Bezug auf beispielsweise Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraft und Bautätigkeit aufweisen, entwickeln sich auch die Immobilienpreise sehr ähnlich. Angereichert mit realen Immobilieninseraten lassen sich so noch präzisere Preisschätzungen erstellen. So wird gewährleistet, dass die Preisentwicklung so nah wie möglich an der lokalen Marktdynamik liegt und zusätzlich mit genügend Daten gestützt ist, um statistisch signifikante Ergebnisse zu liefern.Das innovative Verfahren für die immowelt Price Map wurde gemeinsam mit den Spezialisten von Meilleurs Agents entwickelt, dem führenden Portal für Online-Immobilienbewertung in Frankreich, das ebenso wie immowelt Teil der AVIV Group ist. In die neue Version der immowelt Price Map sind neben jahrzehntelanger praktischer Erfahrung mit dem Immobilienmarkt und den Daten von Millionen Inseraten auch modernste wissenschaftliche Erkenntnisse eingeflossen: Das überarbeitete methodische Fundament der neuen Preis-Indizes bilden zwei neue Forschungsprojekte von Pariser Universitäten. Einer Untersuchung zur Struktur von Immobilienpreisen in geographischen Clustern (https://hal.science/tel-04617721) an der Universität Cergy-Pontoise sowie einer Doktorarbeit an der Universität Sorbonne zur Dynamik von Immobilienpreisen (https://ideas.repec.org/p/arz/wpaper/eres2023_42.html).Die verbesserte immowelt Price Map sowie die immowelt Immobilienbewertung sind zugänglich unter www.immowelt.de/immobilienpreise.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5861242