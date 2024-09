Berlin (ots) -Klare Schritte und Tempo gefordert, um Europas Pharmaführerschaft zu sichern.Pharma Deutschland begrüßt den gestern veröffentlichten Draghi-Bericht zur Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit und fordert eine rasche Umsetzung der Empfehlungen."Der Bericht liefert die richtigen Ansätze. Jetzt darf mit den konkreten Umsetzungsmaßnahmen keine Zeit verloren werden", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. Der Fokus auf Innovation, Forschung und schnellere Zulassungsverfahren sei essenziell, um Europas Position im globalen Standort-Wettbewerb zu sichern. "Es braucht jetzt klare Zeitpläne und verbindliche Schritte von der EU-Kommission", fordert Brakmann. Insbesondere die beschleunigte Nutzung von Gesundheitsdaten, optimierte Zulassungsprozesse und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arzneimittelentwicklung müssten zügig umgesetzt werden.Europa als Pharma-Hotspot stärkenUm die globale Führungsrolle Europas zu behaupten, seien Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie stabile regulatorische Rahmenbedingungen entscheidend. "Europa muss Innovationsführer bleiben und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen", so Brakmann weiter.Risiken minimieren, Potenziale ausschöpfenUm den nationalen Besonderheiten der Gesundheitssysteme gerecht zu werden, müssen aus Sicht von Pharma Deutschland Preisfestsetzungen den Mitgliedstaaten überlassen werden. "Es dürfen keine neuen Hürden den Marktzugang aufgebaut werden, denn innovative Therapien müssen schneller bei den Patientinnen und Patienten ankommen", betont Brakmann.Fazit"Die Pharmabranche steht bereit, die Umsetzung zu unterstützen - jetzt ist die EU-Kommission am Zug", schließt Brakmann. Nur mit konkreten Maßnahmen könne Europa seine Spitzenposition in der globalen Pharmaindustrie behaupten._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 Bonnwww.pharmadeutschland.deOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5861240