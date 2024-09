Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ambitionierten Zinssenkungserwartungen in den USA entpuppten sich zum Ausklang der Vorwoche bereits als Bürde auch für andere Marktsegmente, so die Analysten der Helaba.Dies habe sich in einem datenseitig impulsarmen Handelsgeschehen zu Wochenbeginn zunächst fortgesetzt. Vor allem der EUR/USD-Kurs habe unter Druck gestanden und fraglich sei, ob sich an dieser Entwicklung heute etwas ändere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...