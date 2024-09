Köln (ots) -- 41% der Menschen in Deutschland denken, dass sie sich mehr mit ihrer finanziellen Vorsorge beschäftigen sollten- Das verhindert die Beschäftigung mit finanzieller Vorsorge: Zu viel im Alltag zu erledigen, mangelndes Wissen, Verdrängung des Themas- 40% finden Profi-Unterstützung für kommende finanzielle Entscheidungen wichtigIn Deutschland denken 41% der Menschen, dass ihre persönliche finanzielle Vorsorge zu kurz kommt. Sie haben das Gefühl, dass sie sich auf jeden Fall oder eher mehr mit dem Thema beschäftigen sollten. Dies zeigt eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life, an der über 2000 Personen in Deutschland ab 18 Jahren teilnahmen. 29% der Befragten verneinten die Frage, ob sie sich mehr mit ihrer persönlichen finanziellen Vorsorge beschäftigen sollten. 23% der Bevölkerung sind hier unentschieden.Junge Menschen sehen bei dem Thema noch eine deutlich höhere Dringlichkeit: Von den 18-24-Jährigen haben 57% das Gefühl, dass sie sich mehr mit dem Thema persönliche finanzielle Vorsorge beschäftigen sollten. Bei den 25-34-Jährigen sind es sogar 59% - das sind 18 Prozentpunkte mehr als beim Durchschnitt aller Altersgruppen.Vertagte Vorsorge: Schuld sind Alltag, mangelndes Wissen und VerdrängungBefragte, die sich nach eigener Einschätzung nicht ausreichend mit ihrer finanziellen Vorsorge beschäftigen, konnten Gründe dafür angeben. Mit 36% ganz vorn lag Zeitmangel durch zu viele Alltagsaufgaben. 31% antworteten, zu wenig von dem Thema zu verstehen. Ebenso viele gaben an, sich nur ungern damit zu beschäftigen. Mangelndes Interesse nannten 20% als Grund. Bei der Frage waren Mehrfachantworten möglich.Beratung von morgen: 40% wollen Profi-UnterstützungDie Befragten konnten auch dazu Stellung nehmen, welche Rolle professionelle Unterstützung bei künftigen finanziellen Entscheidungen spielen sollte. 40% halten in Zukunft einen Profi an der Seite für sehr oder eher wichtig. 28% wählten hier die Antwort "Weniger wichtig" oder "Überhaupt nicht wichtig", 22% sind unentschieden."Über 40% der Umfrage-Teilnehmer ahnen es schon: Die lange Bank ist der Feind guter persönlicher Vorsorge. Und den Hauptgrund fürs Aufschieben kennen wir alle: Immer mehr Alltagsaufgaben fordern uns. Viele davon stehen gar nicht auf dem Zettel, können uns aber erheblich belasten, wie der bereits häufig gebrauchte Begriff "Mental Load" verdeutlicht", kommentiert Dr. Igor Radovic, Vorstand bei Canada Life, die Umfrage-Ergebnisse. "Wichtig ist dann, der Vorsorge dennoch einen Raum zu geben. Diesen Raum schafft man, indem man sich Unterstützung durch einen Profi holt - für 40% der Befragten ein wichtiger Schritt, um die finanziellen Entscheidungen von Morgen zu treffen. Eine gute Strategie, denn so kann man Vorsorge-Aufgaben in Ruhe und systematisch angehen und Schritt für Schritt lösen. Das entlastet!"Über die UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.063 Personen ab 18 Jahren teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über Canada LifeCanada Life ist der älteste Lebensversicherer Kanadas. Das Unternehmen wurde 1847 in Hamilton, Ontario, gegründet. Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., dem größten Lebensversicherungskonzern Kanadas nach verwaltetem Vermögen. Weltweit betreut dieser zusammen mit den Tochtergesellschaften über 42 Mio. Kunden. Seit 2020 treten alle kanadischen Versicherer unter dem Dach der Great-West-Gruppe unter dem Namen Canada Life auf.Im Jahr 2000 betrat Canada Life den deutschen Versicherungsmarkt. Schwerpunkt sind fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment setzen. Mit dem Unitised-with-Profits (UWP)-Prinzip platzierte Canada Life eine Innovation in der deutschen Altersvorsorge-Landschaft, die endfällige Garantie und Renditechancen verbindet. Mittlerweile zählt Canada Life im Neugeschäft zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im deutschen Maklermarkt. Bei der Absicherung der Arbeitskraft brachte Canada Life eine Neuerung in den Markt: Grundfähigkeitstarife sichern wichtige Alltagsfähigkeiten ab. Darüber hinaus machte das Unternehmen hierzulande auch die Absicherung schwerer Krankheiten (Dread-Disease-Versicherung) zum Risikoschutz-Thema. Seit 2014 ergänzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Risikolebentarif das Produktportfolio.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcJulia ZogelExpertin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221 - 36 7 56 -415E-Mail: julia.zogel@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/5861245