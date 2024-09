Berlin (ots) -Das internationale BrandFestival 2024 (https://brandfestival.eu/de/) kooperiert mit der IU Internationalen Hochschule (https://www.iu.de/), der größten Hochschule Deutschlands. Auf dem renommierten internationalen Marketinggipfel, der am 12. September 2024 erstmals in Berlin stattfindet, werden IU-Studierende ihre wegweisenden Mediendesign-Arbeiten zeigen."Auf einer riesigen LED-Leinwand werden wir aktuelle Arbeiten von Studierenden der Studiengänge Mediendesign, Kommunikationsdesign und Game Design präsentieren", sagt Tamás Barna, Initiator des BrandFestivals (https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-barna-236a7a13/). "Die Zukunft von Marketing und Kreation können wir nur dann begreifen, wenn wir der nächsten Generation zuhören. Für uns ist es daher selbstverständlich, jungen Talenten eine große Bühne für ihre Werke zu bieten.""Wir freuen uns, auf dem BrandFestival einen Einblick in das kreative Schaffen unserer Studierenden aus dem dualen Studium sowie Fernstudium zu geben. Ihre Arbeiten spiegeln die gestalterische Vielfalt und die Qualität der verschiedenen Design-Studiengänge wider, die wir in unserem Fachgebiet beheimaten. Von analogen Vorübungen aus der Grundlagenausbildung, über experimentelle Projekte - auch unter Einbeziehung von künstlicher Intelligenz - bis hin zu komplexen, anwendungsorientierten Arbeiten erhalten die Besuchenden einen inspirierenden Überblick", sagt Prof. Steffi Neukirchen, Studiengangsleitung Kommunikationsdesign (https://www.linkedin.com/in/prof-steffi-w-neukirchen-770258a1/) an der IU Internationalen Hochschule.Das BrandFestival 2024 in Berlin wird in dieser Woche zum Hotspot der internationalen Marketing-Welt. Renommierte Marketing-Fachleute und hochdekorierte Kreative kommen aus New York, London, Tokio oder Stockholm nach Berlin, um ihre Expertise zu teilen und Einblicke in ihre preisgekrönten Projekte zu geben. In Zusammenarbeit mit dem AI Film Fest Amsterdam (https://aifilmfest.io/) zeigt das BrandFestival zudem die besten AI-Filme der Welt und bringt Asad Ayub, Gründer des AI Film Fest Amsterdam, auf die Bühne.Die Moderation des BrandFestival 2024 übernimmt der erfahrene Moderator und Präsentationscoach Frederick Wettey (https://www.linkedin.com/in/frederick-wettey-502810188/). Mit mehr als 15 Jahren Bühnenerfahrung und Leidenschaft für Marketing und Branding wird er charmant und humorvoll durch den Tag führen.Das BrandFestival bietet damit ein breites Themenspektrum für Marketeers und Markenverantwortliche sowie für Kreative. Brandaktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz stehen ebenso auf der Agenda wie die Entwicklung innovativer Markenstrategien oder die Zukunft europäischer Brands im digitalen Wandel."Auf dem BrandFestival 2024 bringen wir kluge Talente und zukunftsweisende Innovationen in den Bereichen Marketing und KI zusammen", so Tamás Barna. "Wir wollen ein unvergessliches Erlebnis schaffen, das unsere Community inspiriert und weiterbringt."Preisverleihung der "Superbrands Germany"Am Abend ist das BrandFestival zudem Austragungsort für die Preisverleihung der diesjährigen "Superbrands Germany" (https://germany.superbrands.com/)-Awards. Marken wie Aral, Deutsche Bank, Eurowings, Fissler oder Stiebel Eltron werden in Berlin als stärkste Marken des Landes ausgezeichnet. Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungsorganisation, die seit mehr als 30 Jahren und in über 90 Ländern starke Marken prämiert.Über das BrandFestivalMehr als 20 Jahre Erfahrung, über 1.120 Marken, 2.500 Referent:innen und 13.500 Teilnehmende: Das BrandFestival ist ein Garant für hochkarätige internationale Speaker, inspirierende Talks und vielfältiges Networking mit Marketing- und Kommunikations-Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen und findet in diesem Jahr erstmals in Berlin statt.https://brandfestival.eu/Über die IU Internationale HochschuleMit über 130.000 Studierenden ist die IU Internationale Hochschule (IU) die größte Hochschule in Deutschland. Die private, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung ist in 38 deutschen Städten vertreten. In mehr als 250 Studienprogrammen im Bachelor-, Master- und MBA-Bereich studieren Menschen weltweit maximal flexibel und personalisiert dank KI-gestützter Angebote. Die IU kooperiert zudem mit über 15.000 Unternehmen und unterstützt sie bei der akademischen Ausbildung von Fachkräften.www.iu.deÜber Superbrands GermanySuperbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.https://germany.superbrands.com/Eckdaten:BrandFestival Berlin12. BrandFestival Berlin12. September 2024Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin