Leipzig (ots) -MICE DESK, ein führender deutscher Anbieter für Fachkräfte und innovative Lösungen im Bereich Meetings, Incentives, Conventions, Events (MICE), hat sich eine siebenstellige Investition von D11Z Ventures, dem Family Office von Lidl-Gründer Dieter Schwarz, und Scalehouse Capital gesichert. Dank dieser strategischen Partnerschaft kann MICE DESK seine technologische Plattform weiter ausbauen und der Hotellerie helfen, den Fachkräftemangel effizienter und kostengünstiger zu bewältigen.Die MICE-Branche, die wirtschaftlich orientierte Veranstaltungen umfasst, generiert allein in Deutschland jährlich über 114 Milliarden Euro Umsatz, wie eine Studie des Research Institute for Exhibition and Live Communication zeigt. Ein beträchtlicher Teil dieses Umsatzes entfällt auf Hotels, die als Gastgeber für zahlreiche internationale und nationale Meetings, Konferenzen und Events fungieren. Dieser Markt ist von enormer wirtschaftlicher Bedeutung, sieht sich jedoch großen Herausforderungen gegenüber.Technologie für die Zukunft der HotellerieMICE DESK begegnet den aktuellen Herausforderungen der Branche mit einer einzigartigen, technologiegetriebenen Lösung. Neben der Bereitstellung hochqualifizierter Fachkräfte, die nahtlos in den Arbeitsalltag der Hotels integriert werden, setzt MICE DESK auf innovative Technologie, um den gesamten Prozess von der Anfrage bis zur Veranstaltung zu optimieren. Diese Technologien sind direkt mit den zentralen Hotelsystemen (Property Management Systems, PMS) der Hotels verbunden und ermöglichen es den MICE DESK-Experten, den Arbeitsaufwand der Hotels ohne zusätzliche Implementierungshürden zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.Die Abteilung Convention & Group Sales, die für die Bearbeitung von Gruppen- und Veranstaltungsanfragen zuständig ist, steht durch den Fachkräftemangel stark unter Druck. Dies führt zu Umsatzeinbußen und steigenden Betriebskosten. Hotels kämpfen bereits mit den Auswirkungen steigender Kosten, der Inflation sowie überproportional gestiegenen Lohnkosten. Der Einsatz der MICE DESK-Technologie trägt dazu bei, diese Kostenbelastung zu verringern und gleichzeitig die Umsatzchancen zu erhöhen."Unsere Technologie wird täglich von unseren Fachkräften eingesetzt, um die Effizienz in den Hotels zu maximieren. Durch unser Engagement können wir die Angebotsgeschwindigkeit erhöhen, Umsätze steigern und gleichzeitig die Kosten für unsere Partner reduzieren", erklärt Tigran Manvelyan, CTO von MICE DESK.Starke Investoren mit einer zukunftsweisenden VisionMit der Beteiligung von D11Z Ventures, dem Family Office von Dieter Schwarz, einem der erfolgreichsten Unternehmer Europas, erhält MICE DESK nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch strategisches Know-how im Bereich der Digitalisierung und Innovation."Allein in Deutschland können mehr als 40 % der offenen Stellen in der Hotellerie nicht mit passend qualifiziertem Personal besetzt werden. MICE DESK hat eine großartige Technologie-Plattform entwickelt, die perfekt auf die Bedürfnisse der MICE-Industrie zugeschnitten ist, und damit eine echte Lösung für den Fachkräftemangel darstellt. Mit einem gut durchdachten Produkt und der Branchenexpertise des Gründerteams hat das Unternehmen alles, um die Digitalisierung der Hotellerie nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in ganz Europa voranzutreiben. Wir freuen uns, dieses wichtige Thema zu unterstützen", erklärt Sebastian Pyzalski, Investment Manager bei D11Z Ventures.Auch Scalehouse Capital, eine renommierte Venture-Capital-Gesellschaft, die Expertise von Mittelständlern und "Hidden Champions" bündelt, unterstützt MICE DESK in seinem Wachstum. "Wir von Scalehouse Capital sind davon überzeugt, dass MICE DESK mit den Branchenexperten Bernd Fritzges, Tobias Feickert und Tigran Manvelyan den MICE-Bereich in der Hotellerie grundlegend verändern und dadurch einen echten Mehrwert für die Branche schaffen wird", sagt Manuel Böhringer, Partner bei Scalehouse Capital.Ambitionierte Wachstumsziele für die ZukunftMICE DESK hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: In den nächsten drei Jahren plant das Unternehmen, die Anzahl seiner Hotelpartner sowie die Umsätze jährlich zu verdoppeln. Diese Expansion wird unterstützt durch die neuen Investitionen und die kontinuierliche Optimierung der Technologie und Prozesse."Durch die gezielte Investition in die technologische Entwicklung, aber auch in unsere operative Struktur, können wir unseren Kunden im weiteren Wachstumsprozess eine Qualitätsoffensive in Bezug auf Angebots- und Reaktionszeiten sowie im Hinblick auf deren eigene Profitabilität bieten. Trotz unseres starken Wachstums legen wir auch in Zukunft den Fokus auf langfristige Partnerschaften und den gemeinsamen Erfolg für und mit unseren Hotelkunden", so Tobias Feickert, CFO/COO von MICE DESK."Diese Partnerschaft gibt uns die Ressourcen und das Vertrauen, unsere Vision, den Fachkräftemangel im Bereich von Gruppen- und Veranstaltungsanfragen zu lösen, schneller und effizienter umzusetzen. Mit der Unterstützung von D11Z und Scalehouse Capital sind wir bestens gerüstet, die größten Herausforderungen der Hotellerie zu bewältigen und die Effizienz unserer Partner entscheidend zu steigern", so Bernd Fritzges, CEO von MICE DESK. Fritzges ist zudem seit 2015 Vorstandsvorsitzender des größten Verbands für Veranstaltungsorganisatoren, dem VDVO, und kennt daher die Marktbedingungen und Herausforderungen in der Branche sehr genau.Über MICE DESKMICE DESK, entwickelt von der myHotel.team GmbH, ist eine innovative und technologiegetriebene Outsourcing-Lösung, die speziell für die Hotellerie konzipiert wurde. Dieses Full-Service-Angebot im MICE-Bereich ermöglicht es Hotels, ihre Convention Sales Abteilung - zuständig für Veranstaltungs- und Gruppenbuchungen - vollständig auszulagern oder gezielt zu unterstützen. MICE DESK bietet hochqualifizierte Fachkräfte, die im Namen des Hotels agieren, sowie die Bearbeitung aller eingehenden Anfragen über zentrale Hotelsysteme. Durch den Einsatz modernster Technologie und KI-Prozesse steigert MICE DESK die Effizienz und reduziert die Betriebskosten. Hotels gewinnen so einen Partner, der ihre Personalprobleme löst und ihren Erfolg im MICE-Geschäft langfristig sichert.Über Scalehouse CapitalScalehouse Capital ist ein deutschlandweit agierender Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf effiziente B2B-Softwareunternehmen. Der umfassende Partner- und Investorenhintergrund ermöglicht es Scalehouse, seine Startups auf einzigartige Weise zu unterstützen. Scalehouse vereint als Venture-Capital-Fonds Inhaber und Gründer führender mittelständischer Unternehmen und Hidden Champions sowie den öffentlichen Sektor. Mit diesen besonderen Zugängen unterstützt Scalehouse die nächste Generation von führenden, kapitaleffizienten Software-Startups in ihrer Kategorie.Über D11Z VenturesD11Z Ventures ist ein dynamischer Frühphasen-Investor, spezialisiert auf digitale und KI-Startups in Deutschland und Europa. D11Z Ventures ist ein dynamischer Frühphasen-Investor, spezialisiert auf digitale und KI-Startups in Deutschland und Europa. Als Single-Family-Office-VC verfolgt D11Z Ventures die Vision, als führender europäischer Investor in den Bereichen KI, IoT und SaaS die digitale Zukunft zu gestalten. Mit Erfahrung, Expertise und Agilität fördert D11Z Ventures die digitale Transformation und verfügt über wertvolle Verbindungen zu Technologie-KMU und globalen Marktführern. Getreu dem Leitspruch "Shaping Tomorrow, Today" setzt D11Z Ventures visionäre Ideen bereits heute in die Realität um.