"Es wird immer gekauft und bezahlt": Von dieser Tatsache profitiert ISX Financial EU PLC ("ISX Plc"). Das Banking- und Regtech-Unternehmen veröffentlichte Ende Juli 2024 starke Quartalszahlen, die das Wachstum des IPO-Kandidaten eindrucksvoll unterstreichen.

74% mehr Umsatz, 337% höherer Nettogewinn

ISX Plc (ISIN: CY0200861017) konnte im zweiten Quartal 2024 ein deutliches Wachstum verzeichnen, das durch mehrere positive Kennzahlen¹ unterstrichen wird. Besonders beeindruckend ist der Nettogewinn, der 5,2 Millionen Euro erreichte, was einer Steigerung von 337% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg des Nettogewinns ist in erster Linie das Ergebnis einer verbesserten betrieblichen Effizienz und einer höheren Auslastung der bestehenden Infrastruktur. Auch der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 74% auf 13,2 Millionen Euro und das Nettovermögen des Unternehmens wuchs deutlich um 123% auf 99,9 Millionen Euro.

Diese Zahlen unterstreichen die starke finanzielle Position von ISX Plc, die wiederum strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das Wachstum des Teams ermöglicht. All dies sind Maßnahmen, die für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wichtig sein werden.

Optimistischer Ausblick dank starker Finanzen und Innovation

Besonders stolz ist die Geschäftsleitung auch auf die Fortschritte bei der Gewinnung neuer Kunden und der Erweiterung der Produktpalette, die wesentlich zum Umsatzwachstum beigetragen haben. So hat ISX Plc vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine formelle Notice of Allowance für ein neues Patent in der Familie "Verifying identity with uninterrupted video" erhalten². Dieses Patent unterstreicht das Engagement von ISX Plc für mehr Sicherheit und Komfort für seine Nutzer. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Identitätsüberprüfung, bei dem die Identität einer Person durch eine ununterbrochene Videoaufzeichnung bestätigt wird - zum Beispiel im E-Commerce-Bereich.

Die starken Q2-Zahlen in Kombination mit den strategisch fundierten Wachstumsplänen sollten den Weg für den geplanten Börsengang von ISX Plc an einem EU- oder UK-regulierten Markt ebnen. Zu diesem Zweck hat ISX Plc Clifford Chance und Chrysses Demetriades mit der Unterstützung bei der Börsennotierung beauftragt und mit der Erstellung des EU-konformen Prospekts begonnen, wobei CDB GlobalCapital als von der CySEC zugelassener Underwriter fungiert.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler ISX Financial " oder "Nebenwerte".

ISX Financial

https://www.isx.financial

Quellen:

¹ https://www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2024/ISX2Q24.pdf

² https://www.heise.de/tipps-tricks/Das-Video-Ident-Verfahren-Was-ist-das-und-wie-benutze-ich-es-4036733.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76790Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76790&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18471066-isx-financial-beeindruckt-q2-zahlen-starkes-wachstum-ipo