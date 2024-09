Viel Zeit bleibt Anlegern nicht mehr. In 8 Tagen dürfte es zum Showdown bei Bitcoin und Ethereum kommen. Warum dies so ist und wie Anleger sich bei den Kryptowährungen sich jetzt am besten aufstellen. Am Mittwochabend, 18. September, wird es ernst. Denn dann dürfte sich die nähere Zukunft der Kryptowährungen bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank FED entscheiden. Worauf Anleger bei Bitcoin und Ethereum jetzt unbedingt achten müssen. Bitcoin und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...