NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Softwarekonzerns habe sich im ersten Geschäftsquartal gegenüber dem schwachen Vorquartal beschleunigt und liege am oberen Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil liege die entsprechende Planung für das laufende Quartal knapp unter der Konsensschätzung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 00:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 00:38 / EDT

US68389X1054