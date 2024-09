Kornwestheim - (ots) -Wüstenrot, die traditionsreichste deutsche Bausparkasse, ist 100 Jahre alt. Das Jubiläum wurde mit einem Festakt im gleichnamigen Gründungsort Wüstenrot (Landkreis Heilbronn) gefeiert. Die Bausparkasse ist heute Teil der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W). Unter der Marke Wüstenrot wird heute ein breites Angebot an Leistungen "rund um die Immobilie" angeboten.Bei dem Festakt hielt der ehemalige Bundespräsident Prof. Horst Köhler die Festrede.Grußworte sprachen auch Nicole Razavi, MdL, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg und der Bürgermeister der Gemeinde Wüstenrot, Timo Wolf.Prof. Horst Köhler, Bundespräsident a. D.: "100 Jahre Wüstenrot Bausparkasse: Die Idee des Bausparens hat kein bisschen an Aktualität und Relevanz verloren. Zumindest dort nicht, wo sie - wie im Falle der Wüstenrot Bausparkasse - immer wieder auch mit Innovationsgeist beseelt, kontinuierlich neu erfunden und weiterentwickelt wurde. Georg Kropp, der Gründer der Wüstenrot Bausparkasse, sah vor 100 Jahren in gestiegenen Baukosten und Mangel an Wohnraum kein unüberwindbares Hindernis für den Traum vom Eigenheim. Mit der Idee des modernen Bausparens gab er eine überzeugende Antwort darauf, was es in der Krise braucht: Willen zum Sparen und zu Investitionen. Beides benötigen wir auch heute."Ministerin Nicole Razavi sagte: "Wüstenrot leistet als Finanziererin von Wohnraum einen elementaren Beitrag, den Traum vieler Menschen von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Wohneigentum ist Soziale Marktwirtschaft im besten Sinne. Es ist nach wie vor eine der wichtigsten Formen des Vermögensaufbaus. Wir werden die Situation auf dem Wohnungsmarkt nur gemeinsam mit Eigentümerinnen und Eigentümern verbessern können. Sie bieten im Bestand den meisten Wohnraum und brauchen Anreize und Ermöglichung statt Zwang und Bevormundung. Es liegt auch im Interesse der Landesregierung, die Wohneigentumsquote der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und ihnen bei der Eigentumsbildung zu helfen."Jürgen A. Junker, Aufsichtsratsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse und CEO der W&W AG: "Bausparen ist kein gewöhnliches Finanzprodukt von der Stange. Denn die Vision, die dem Bausparen innewohnt, ist heute noch genauso aktuell wie vor 100 Jahren: Es geht um Gemeinschaft. Es geht um die Stärke eines Kollektivs, einer großen Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig darin unterstützt, ihren Traum zu verwirklichen. Damit ist Bausparen eine Idee, die aus dem Glauben an die Kraft der Gemeinschaft entstanden ist. Dies ist so wichtig wie selten zuvor. Damit wird klar, warum Bausparen so bedeutsam ist, und wozu Wüstenrot in seinen 100 Jahren so enorm viel beigetragen hat. Und für unseren Vorsorgekonzern ist die Bausparkasse eine zentrale Säule."Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse: "Die Gründung der Wüstenrot Bausparkasse erfolgte vor dem Hintergrund der existenziellen Wohnungsnot im Nachkriegsdeutschland der 1920er-Jahre. 'Hilfe zur Selbsthilfe' war dabei das Motto unseres Gründers Georg Kropp. Unter der Marke Wüstenrot wird heute ein breites Angebot an Leistungen angeboten - vom Hausbau und der Immobilienvermittlung bis hin zur Finanzierung. Vier von fünf Deutschen kennen die Marke. Millionen von Kundinnen und Kunden vertrauen auf Wüstenrot - auch viele große Unternehmen aus der Finanzbranche: Banken, Versicherungen, Makler und Finanzvertriebe. Gewerkschaften und Verbände sind ebenfalls Partner von Wüstenrot."Seit 1948 war das Bausparen an mehr als 15 Millionen Finanzierungen beteiligt, es wurden seither mehr als 1,3 Billionen Euro an Bausparmitteln zugeteilt. Heute gibt es branchenweit 23 Millionen Bausparverträge mit einer Bausparsumme in Höhe von 960 Milliarden Euro. Damit zählt das Bausparen zu den am meisten verbreiteten Finanzprodukten. Und: Jährlich zahlen die Bausparkassen mehr als 40 Milliarden Euro zur Wohnungsfinanzierung aus - für Neubauten, Bestandserwerbe, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Insbesondere im Bereich der energetischen Modernisierungen sind Bausparmittel heute nahezu unverzichtbar, um die Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen.Wüstenrot war aber nicht nur beim Bausparen Pionier: Mit der Erfindung der Eigentumswohnung durch die Hausbau Wüstenrot - Vorgängerin der heutigen Wüstenrot Haus- und Städtebau - wurde ein ganz neuer Markt erschlossen. Heute gibt es rund 16 Millionen Wohnungen in Deutschland nach dem Wohneigentumsgesetz. Dies sind 40 Prozent aller Wohnungen.Weitere Informationen zur Wüstenrot Bausparkasse gibt es auf der Homepage (www.wuestenrot.de). 