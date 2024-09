Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet derzeit eine stabile Entwicklung an der Börse, wobei der Kurs um die 506 Euro pendelt. Trotz der von der Bundesregierung ausgerufenen "Zeitenwende" in der Verteidigungspolitik zeigt eine aktuelle Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft jedoch erhebliche Defizite in Deutschlands militärischen Fähigkeiten auf. Demnach könnte Russland den gesamten deutschen Waffenbestand in nur sechs Monaten replizieren, während Deutschland bei der aktuellen Beschaffungsrate fast ein Jahrhundert benötigen würde, um den Stand der militärischen Bereitschaft von vor 2004 wiederzuerlangen.

Wachstumschancen für Rheinmetall

Angesichts dieser Lage und der bevorstehenden Wahlen im kommenden Jahr eröffnen sich für Rheinmetall neue Perspektiven. Das Unternehmen könnte von verstärkten politischen Mandaten und internationalen Verträgen profitieren. Analysten sehen in der Rheinmetall-Aktie weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 Euro. Mit einem erwarteten Gewinn von 21,89 Euro je Aktie für das Jahr 2024 und einer voraussichtlichen Dividendenausschüttung von 7,69 Euro bleibt der Rüstungskonzern für Investoren attraktiv.

