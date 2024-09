HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 86 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil kappte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur europäischen Autobranche die operativen Gewinnschätzungen bis 2026 im Schnitt um rund zehn Prozent. Bei den E-Autos bremsten zu wenige finanzierbare Optionen die Absätze. Zudem betont der Experte regulatorische Risiken im Bereich CO2-Emissionen. Gleichzeitig lobt Gourvil aber die starken Barmittelzuwächse und den hohen Anteil neuer Modelle am Gesamtabsatz. Der Experte gibt Mercedes gegenüber BMW aktuell den Vorzug./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 16:09 / GMT

