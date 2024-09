Der bayerische Autohersteller BMW schockt am Dienstag-Mittag mit einer Gewinnwarnung. Wegen technischer Maßnahmen bei über einer Million Fahrzeuge sei mit einer außergewöhnlichen Kostenbelastung im hohen dreistelligen Millionen-Bereich zu rechnen. Die Aktie von BMW stürzt am Mittag ans DAX-Ende, andere Auto-Werte wie Volkswagen und Mercedes-Benz können sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen. Weitere Informationen folgen in Kürze.

