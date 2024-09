Chart des Tages | Bitcoin (10.09.2024)

Bitcoin reduziert die Verluste vom ersten Teil des heutigen Tages und kehrt über $57.000 zurück. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im September war der Bitcoin-Preis um 3,3 - gefallen und lag damit leicht unter dem historischen Durchschnitt.

Der September ist saisonbedingt der Monat mit der geringsten Volatilität auf dem Finanzmarkt im Allgemeinen, und das gilt auch für den Kryptowährungsmarkt. Die Volatilität ist gering, ebenso wie die Liquidität. Unter diesen Bedingungen neigen gelangweilte Anleger dazu, offene Positionen zu schließen, was zu Kursverlusten führt. In den vergangenen 13 Jahren seit dem Start von Bitcoin war der September nur in vier Jahren ein Wachstumsmonat. Derzeit notiert Bitcoin einschließlich der gestrigen Kursgewinne 3,3 - niedriger, obwohl dieser Rückgang ohne den gestrigen Tag 10 - betragen hätte....

