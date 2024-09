Markham, On (ots/PRNewswire) -Enghouse Networks, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Medienlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Sport-Streaming-Branche expandiert, und zwar mit mehreren neuen Produkten, die bei Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt werden.Sportfans wollen uneingeschränkten und ungehinderten Zugang zu Inhalten über ihren Sport. Enghouse hat sowohl großen Sportteams als auch Vertreibern von Sportinhalten bei der Bereitstellung dieser Inhalte geholfen. Die Enghouse-Lösung hat es diesen Organisationen ermöglicht, ihre Zielgruppen schnell und mit geringem technischen Risiko zu erreichen. Die Lösung bietet Fans Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten von Live-Veranstaltungen, On-Demand-Wiedergabe und FAST-Inhalten (Free Ad-Supported TV, Kostenloses werbefinanziertes Fernsehen). Das Publikum erhält ein fesselndes und umfassendes Erlebnis auf einer Reihe von Bildschirmen, von Mobilgeräten über Mediaplayer bis hin zu den beliebtesten Smart-TVs. Die Fans haben die Möglichkeit, von unterwegs aus auf das Programm zuzugreifen oder es zu Hause mit Freunden und Familie auf einem Großbildschirm zu erleben.Die Enghouse-Lösung bietet Sportkonsumenten mehrere Zahlungsmöglichkeiten, darunter Kreditkarten und andere Zahlungsoptionen, sowie die Integration mit beliebten Plattformen wie Apple und Google. Die Lösung unterstützt auch eine breite Palette von Werbeoptionen, die es den Eigentümern von Inhalten ermöglichen, auf verschiedene Weise in Live-Streams, On-Demand- und FAST-Modellen zu monetarisieren. Inhalteigentümer können auch Coupons und Gutscheine integrieren, die über verschiedene Kanäle verteilt werden, um Sportbegeisterte anzuziehen und zu binden. Zusätzlich zu den wertvollen Sportinhalten können die Zuschauer auf Statistiken zu Sportereignissen und zusätzliche Dienste zugreifen.Durch die schnelle Bereitstellung und Skalierbarkeit stellt Enghouse sicher, dass Anbieter von Sportinhalten schnell mehr Fans weltweit erreichen und gleichzeitig ihre Einnahmen durch ausgefeilte Monetarisierungsstrategien und Business-Intelligence-Tools steigern können."Wir sind stolz darauf, führenden Sportorganisationen dabei zu helfen, ihren Fans Premium-Inhalte zu liefern", sagte Mick McCluskey, Vizepräsident für Produktmanagement bei Enghouse Networks. "Unsere skalierbare Streaming-Lösung ist darauf ausgelegt, den wachsenden Anforderungen des Sport-Streamings gerecht zu werden und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu bieten.""Unsere Expansion in den Markt für Sport-Streaming stellt eine spannende Chance für Enghouse Networks dar", fügte Vince Mifsud, Vorstandsvorsitzender von Enghouse, hinzu. "Durch den Einsatz unserer fortschrittlichen Technologie und unserer umfassenden Branchenexpertise sind wir gut positioniert, um Sportorganisationen dabei zu helfen, die Zuschauerbindung zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen."Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Medientechnologie und -lösungen. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Netzwerkinfrastruktur, Medienlösungen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und Lösungen für die digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist ein Geschäftsbereich von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-networks-erweitert-seine-prasenz-in-den-bereichen-sport-streaming-werbung-und-monetarisierung-mit-neuen-produktangeboten-302242392.htmlPressekontakt:Balvinder Sandhu,Direktor für Marketing,Enghouse Networks,+ 44 (0)1628 641 789,balvinder.sandhu@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082231/100922802