Berlin/Gräfelfing (ots) -- Studienreihe "Wie wir wirklich leben" des rheingold Instituts untersucht im Auftrag von Philip Morris den Zusammenhang zwischen Abstiegsängsten und Wahlentscheidungen für populistische Parteien- Tatsächliches Einkommen ist unabhängig von rechten Einstellungen- Wähler kommen aus allen gesellschaftlichen SchichtenPhilip Morris Deutschland veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit dem rheingold Institut die fünfte Ausgabe der Studienreihe "Wie wir wirklich leben". Die diesjährige repräsentative Studie untersucht den Einfluss ökonomischer Faktoren auf politische Einstellungen und die Wahlentscheidung. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die individuelle Angst vor sozialem Abstieg eine zentrale Rolle beim Entstehen populistischer Einstellungen spielt. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist laut den Studienergebnissen die reale ökonomische Not nicht ausschlaggebend für die Wahl von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).Die Studienreihe zur gegenwärtigen Lebenswirklichkeit in Deutschland zeigt, dass nicht nur Menschen aus niedrigeren gesellschaftlichen Schichten für Angebote rechtspopulistischer Parteien empfänglich sind. Im Gegenteil: Ihre Wählerschaft setzt sich aus allen Teilen der Bevölkerung zusammen - von Arbeiterinnen und Arbeitern hin zu Akademikerinnen und Akademikern.Auffallend ist, dass individuelle wirtschaftliche Sorgen überproportional oft auf das Thema "Migration" projiziert werden. Das führt dazu, dass Migranten von vielen Menschen als Konkurrenz um vermeintlich knappe Ressourcen wie Arbeitsplätze, Wohnraum und Sozialleistungen wahrgenommen werden.Den Ergebnissen der Studienreihe "Wir wir wirklich leben" lassen sich weitere Einflussfaktoren entnehmen, die maßgeblich zu rechten Einstellungen beitragen:- Gefühl der Fremdbestimmung und die Zuschreibung persönlicher und wirtschaftlicher Unsicherheiten an den Staat. Viele Befragte sind der Meinung, ihr Leben nicht aktiv nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und Missstände ändern zu können.- Anspruch auf Unterstützung und Wohlstand. Befragte mit eher rechten Einstellungen erheben überdurchschnittlich oft Anspruch auf ökonomischen Wohlstand, etwa in Form eines Eigenheims oder staatlicher Versorgung. Gleichzeitig haben sie das Gefühl, zu wenig von entsprechenden Leistungen zu profitieren."Unsere Studienreihe hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr unterschiedliche Phänomene zu untersuchen, die aus demokratischer Sicht herausfordernd und aktuell sind, wie die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Wer den dortigen Wahlerfolgen von AfD und BSW ernsthaft begegnen will, muss verstehen, was die Menschen bewegt. Hierfür ist eine differenzierte und nuancierte Betrachtung der Ursachen notwendig", betont Torsten Albig, Geschäftsführer External Affairs bei der Philip Morris GmbH, und ergänzt: "Mit unserer "Wie wir wirklich leben" Studie möchten wir als Unternehmen dazu beitragen, diese Entwicklungen in der Bevölkerung differenziert zu untersuchen, um ihnen angemessen begegnen zu können."Die "Wie wir wirklich leben"-Studie und ihre MethodikDie repräsentative Studie "Wie wir wirklich leben" des rheingold Instituts untersucht im Auftrag der Philip Morris GmbH Einflussfaktoren und Perspektiven auf politische Repräsentation. Zum fünften Mal in Folge hat das renommierte Marktforschungsinstitut die Haltung von 4.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zu Politik und Gesellschaft online repräsentativ erfragt. 