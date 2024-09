Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird den Einlagensatz um weitere, voll eingepreiste, 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent nach dem ersten Schritt im Juni des Jahres senken! So weit, so gut, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG in seinem Kommentar zur anstehenden EZB-Sitzung am 12. September 2024. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...