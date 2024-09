Schnelleres Übertragen von Assets an eine zentrale Stelle oder für die Zusammenarbeit an mehreren Standorten von der Nara-Benutzeroberfläche aus; das Ngenea for Nara-Plugin ermöglicht einen effizienteren Arbeitsablauf, um die Produktivität zu maximieren, Kosten zu senken und die Kreativität zu steigern

pixitmedia, eine Tochtergesellschaft von Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) die sich auf Speicher- und Datenmanagementlösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie spezialisiert hat, gab bekannt, dass es seine Vorzeige-Datenbeschleunigungsplattform Ngenea® in das Nara-Medientool von FilmLight integriert hat. Das neue Ngenea for Nara-Plugin ermöglicht es Medienprofis, Assets direkt über die Nara-Benutzeroberfläche von A nach B zu verschieben und so die Effizienz bei der Erstellung von Bewegtbild-Inhalten zu maximieren, Workflows für Video- und Filmprojekte weiter zu optimieren und Zeit für mehr Kreativität zu gewinnen.

pixitmedia stellt Ngenea Nara auf der IBC 2024 Amsterdam vom 13. bis 16. September an seinem Stand in Halle 5.H79 vor.

FilmLight, der Hersteller des Grading-Systems Baselight, erlaubt es Nara, integrierten Medienzugriff, Streaming und Indizierung zu ermöglichen und so Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Verwaltung des Dateizugriffs und der Sicherheit ist eine ständige Herausforderung, die effiziente Arbeitsabläufe und Budgets für Speicherressourcen einschränken kann. Dank der Integration von Ngenea in Nara können Cutter, Koloristen, VFX-Künstler, Kameraleute und Regisseure ihre Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungsfällen ihrer Workflows steigern.

Das Ngenea for Nara-Plugin ermöglicht es Medienprofis, Produktionsressourcen zwischen Standorten und Speicherklassen mit Ngenea in Echtzeit zu orchestrieren und so Verzögerungen und Engpässe zu vermeiden, die effiziente Workflows behindern. Anwender können mithilfe von Nara Assets sofort zu einer zentralen Stelle verschieben oder, wenn Nara an mehreren Standorten eingesetzt wird, Assets in Übereinstimmung mit dem Workflow verschieben oder Talenten über geografische Grenzen hinweg folgen.

"Wir haben Nara ins Leben gerufen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Effizienz und Kreativität zu steigern. Das Ngenea für Nara-Plugin von pixitmedia unterstützt dieses Bestreben voll und ganz", sagte Sam Lempp, Leiter Geschäftsentwicklung bei Nara. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit pixitmedia im Zuge der Integration von Nara und Ngenea, und dass wir unseren Kunden ein weiteres effizientes Workflow-Tool anbieten können, das ihre Produktivität weiter steigert."

Ngenea basiert auf der Software-definierten Speicherplattform von pixitmedia und ermöglicht es Kunden, die Verarbeitung ihrer Daten zu beschleunigen und komplexe Workflows zu optimieren.

Ngenea ist sowohl mit On-Prem- als auch mit Cloud-Umgebungen kompatibel und ermöglicht es Teams, in Echtzeit an die leistungsstarke Playback-Engine von Nara zu streamen oder Content entweder intern oder an sichere Standorte von Kooperationspartnern zu liefern. Benutzer können den Prozess der Auswahl einzelner Aufnahmen automatisieren und mittels Ngenea Medien zu jedem der unterstützten Speicherziele, einschließlich S3 und den meisten NAS-Filern, orchestrieren, ohne die Nara-Benutzeroberfläche zu verlassen. Medienprofis arbeiten direkt im Webbrowser und profitieren von der Agilität und der niedrigen Latenz, die Nara für das Streaming und die Codierung in Echtzeit an einen Nara-Client benötigt.

"pixitmedia ist bestrebt, alles zu tun, was nötig ist, um Medien- und Unterhaltungsteams dabei zu unterstützen, mit ihren bevorzugten Lösungen so effizient wie möglich zu arbeiten", so Eric Baissus, CEO von Kalray, Muttergesellschaft von pixitmedia. "Das Ngenea for Nara-Plugin hilft Medienfachleuten, ihre bestehenden Technologie-Investitionen optimal zu nutzen, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und außergewöhnliche kreative Arbeit zu leisten."

Das Ngenea for Nara-Plugin ist fortan von pixitmedia erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.pixitmedia.com.

ÜBER NARA

Nara, ein Projekt von FilmLight, ist ein integriertes Medientool, das eine optimierte und hochentwickelte Lösung für Medienzugriff, Streaming und Indexierung bietet. Nara kann eine breite Auswahl an Medienformaten nativ dekodieren und wiedergeben, ohne dass eine Transkodierung in Proxy-Dateien erforderlich ist. Das fortschrittliche Indexierungssystem sorgt für eine schnelle Datenabfrage, während die Streaming-Engine den Bandbreitenverbrauch minimiert. Es unterstützt sowohl lokale als auch Cloud-Speicher, bietet unvergleichliche Codec-Unterstützung und gewährleistet eine einheitliche und farbgenaue Bilddarstellung. Dadurch bietet Nara ein umfassendes, effizientes und konsistentes Medien-Review-Erlebnis, das Workflows verbessert und die Zusammenarbeit fördert.

Nara nutzt die technologische Grundlage und das Fachwissen von FilmLight sowie die bewährte Technologie der branchenführenden Grading-Plattform Baselight. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.nara.stream

ÜBER KALRAY

Kalray ist ein Technologie-Innovator, der sich auf Software- und Hardware-Lösungen zur Beschleunigung datenintensiver Workflows in den Bereichen Medien und Unterhaltung, High-Performance Computing und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Unsere umfassende Produktpalette umfasst Ngenea, eine führende Datenbeschleunigungsplattform, sowie Karten zur beschleunigten Datenverarbeitung für Speicher- und Rechenanwendungen.

Mit den Lösungen von Kalray können Kunden ihre Infrastrukturen skalieren, um die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen für datenintensive Aufgaben effizient zu erfüllen, ohne dabei an bestimmte Datenformate oder Anbieter gebunden zu sein.

Kalray wurde 2008 als Spin-off des französischen Forschungslabors CEA gegründet und wird von namhaften Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors und Bpifrance kommerziell und finanziell unterstützt. Wir haben uns der Innovation und Exzellenz verschrieben und sind bestrebt, unseren Kunden, Entwicklern und dem Planeten durch Technologie und Fachwissen einen Mehrwert zu bieten.

