LuminUltra (luminultra.com), der weltweite Marktführer in angewandter molekularer Diagnostik, gab heute die Übernahme des Betriebsvermögens für Legionellen-Tests der Genomadix Inc (genomadix.com) bekannt, zusammen mit den Rechten zur Entwicklung und Kommerzialisierung weiterer Tests und Testmethoden in den Wasser-, Energie- sowie Lebensmittel- und Getränkemärkten, um die Genomadix Cube qPCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) Plattform weltweit zu nutzen.

Mit dieser Transaktion baut LumunUltra sein branchenweit führendes Portfolio an Lösungen für molekulare Tests zur raschen Identifizierung und Quantifizierung von Mikroben in privaten, gewerblichen und industriellen Wassersystemen weiter aus, die für die potenziell tödliche Legionärskrankheit verantwortlich sind.

In Verbindung mit seinem einfach zu bedienenden und automatisierten Testkit wird die Genomadix Cube Thermocycling-Plattform Ergebnisse generieren, welche die Anwesenheit feststellen und den Grad der Kontamination mit Legionellen in weniger als einer Stunde mit Laborempfindlichkeit messen. Die elegante Einfachheit des Systems ermöglicht es jedem Benutzer vor Ort, den Grad der Kontamination innerhalb seines Wassersystems schnell und genau zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Ausbrüchen und Betriebsausfällen zu minimieren.

Das branchenweit führende Legionellennachweis-Toolkit

"Mit dieser neuesten Ergänzung unseres Portfolios können wir jetzt noch mehr Kunden auf der ganzen Welt helfen, um die Vermehrung schädlicher Legionellen-Bakterien schnell und genau zu überwachen und gegen ihre Verbreitung vorzugehen", so Pat Whalen, CEO von LuminUltra. "Diese schnelle Point-of-Use-Lösung ergänzt unseren bestehenden GeneCount qPCR-Laborablauf und die Angebote für Mail-in-Probetests durch die Bereitstellung einer erstklassigen Lösung für die unter Zeitdruck stehenden Anwendungsfälle "vor Ort", die nahezu Echtzeit und genaue Ergebnisse erfordern, um kritische betriebliche Entscheidungen und Maßnahmen zuverlässig zu treffen."

Steve Edgett, CEO von Genomadix, ergänzte: "LuminUltra war das perfekte Zuhause für das Legionellengeschäft, das wir unter der Spartan Bioscience Marke weiterentwickelt haben. Wir wollen einen nahtlosen Übergang mit unseren Kunden unterstützen. Wir freuen uns, dass LuminUltra Größe, Fachwissen und Fokus in das Legionellengeschäft einbringen wird. Genomadix konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Präzisionsmedizintests auf der Cube Plattform und die Lizenzierung unserer CubeX Open Plattform für strategische Partner. Diese Vereinbarung bedeutet eine Win-Win-Situation, da LuminUltra die Entwicklung neuer Tests und den erweiterten Zugang zu schnellen und präzisen qPCR-Tests auf der CubeX Plattform für zeitkritische Point-of-Use-Anwendungen in angewandten Märkten leiten wird."

Die Transaktion wurde am 31. Juli 2024 abgeschlossen.

Über LuminUltra

Das 1995 gegründete Unternehmen LuminUltra ist ein Unternehmen für biologische Diagnosetests mit Sitz in Kanada und Niederlassungen in sechs Ländern. Weithin als weltweiter Marktführer in angewandter molekularer Diagnostik für die Wasser-, Energie- und Lebensmittel- und Getränkemärkte anerkannt, war das Unternehmen auch ein wichtiger Lieferant für COVID-19-Reagenzien für klinische Tests für die kanadische Regierung. Kunden in über 80 Ländern vertrauen der Technologie, Produktion Zuverlässigkeit und Geschichte der Exzellenz des Kundenservice von LuminUltra, um seine grundlegenden Dienstleistungen in einem sicheren Zustand zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig fördert LuminUltra eine Kultur der Innovation und Agilität und befindet sich auf einem beschleunigten Wachstumspfad, hat in den letzten Jahren mehrere Unternehmen erworben und hat eine Partnerschaft mit dem spezialisierten Private-Equity-Unternehmen XPV Water Partners begründet.

Über Genomadix

Das in Ottawa (Kanada) ansässige Unternehmen Genomadix Inc. ist ein Pionier der Echtzeit-qPCR-Point-of-Need-Technologie. Der Genomadix Cube ist ein molekulardiagnostisches Instrument, das in der Lage ist, Tests für die Präzisionsmedizin zur Genotypisierung auf einer Sample-to-Result-Plattform durchzuführen. Die tragbare Größe, die Benutzerfreundlichkeit und On-Demand-Verarbeitungsfähigkeit ermöglichen es Benutzern, zeitkritische Ergebnisse in etwa einer Stunde zu generieren. Die Cube Plattform ist auch als offene Plattform unter der Bezeichnung CubeX verfügbar, die zum Entwerfen, Entwickeln und Ausführen beliebiger qPCR-Tests für Forschungs- und Produktentwicklungszwecke verwendet werden kann. Zu den Anwendungen der Genomadix Cube-Technologie gehören unter anderem die Präzisionsmedizin (klinisch und ökologisch). Weitere Informationen finden Sie unter www.genomadix.com.

